Andrea Migno: «So kannst du keine Rechnung bezahlen»

Trotz eines Sieges beim Doha-GP 2022 steht Andrea Migno in diesem Jahr ohne Fixplatz in der Moto3-WM da. In Las Termas sorgte der Italiener als Ersatz im CIP Green Power Team für Aufsehen und erklärte die Missstände.

Andrea Migno war bis zum Ende der Saison 2022 acht Jahre als Permanentstarter in der Moto3-WM unterwegs. Zuletzt gewann er dort den WM-Auftakt in Katar, legte in Austin einen weiteren Podestplatz hin und beendete die Saison auf Gesamtrang 9. Nach einem starken Saisonbeginn ließen die Ergebnisse jedoch nach. Als Ursache hierfür nannte der 27-Jährige: «In Katar und Austin war ich auf dem Podium. Das Problem war, dass KTM in Portimão neue Teile bekommen hat, während die Honda-Fahrer, bis auf die Leopard-Bikes, keine bekommen haben.»

Trotz dieser Leistungen fand der Italiener für 2023 keinen WM-Platz. Gegenüber GPone.com machte er seinem Ärger darüber Luft. «Es nervt mich. Die, die im letzten Jahr hinter mir waren, dürfen in diesem Jahr fahren.» Migno erklärte: «Ich habe von einem auf den nächsten Moment alles verloren. Für eine Moto3-Saison wollen sie 200.000 Euro, das gleiche für die CEV. Wenn du in die Moto2 willst, kannst du 400.000 Euro auf den Tisch legen.»

Dennoch glaubt der Italiener an eine GP-Rückkehr: «Ich trainiere weiterhin so hart, als wäre am Sonntag ein Rennen, doch es ist nicht leicht, die Motivation aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig überlege ich mir Alternativen, denn du kannst deine Strom- und Gasrechnungen nicht mit der Hoffnung auf einen Teamplatz bezahlen.»

Seine Bemühungen schienen sich auszuzahlen, denn bereits beim zweiten Saisonlauf in Argentinien durfte Migno beim CIP Green Power Team für den verletzten Lorenzo Fellon einspringen. Obwohl er in den letzten zwei Jahren auf Honda unterwegs gewesen ist, fand sich der zweifache GP-Sieger schnell auf der KTM zurecht und qualifizierte sich für Startplatz 9.

Im Rennen legte er noch einmal nach und belegte 4,699 sec hinter Rennsieger Tatsuki Suzuki (Leopard Honda) den dritten Platz. «Das ist ein klasse Resultat Ich habe mich auf dem Bike sehr wohlgefühlt und möchte dem Team für diese Chance danken. Ich bin gespannt, was uns in Austin erwartet.» Dort wird der Italiener erneut für Fellon einspringen und hofft, seinen bisher zwölf Moto3-Podestplätzen einen weiteren hinzuzufügen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Argentinien © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose David Muñoz © Gold & Goose Andrea Migno © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Kaito Toba © Gold & Goose David Salvador © Gold & Goose Ryusei Yamanaka © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Xavier Artigas © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Scott Ogden © Gold & Goose Stefano Nepa © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Tatsuki Suzuki gewinnt das Rennen © Gold & Goose Moreira, Suzuki, Migno © Gold & Goose Sieger Tatsuki Suzuki Zurück Weiter

Moto3-Ergebnis, Las Termas (2.4.):

1. Suzuki, Honda, 18 Rdn in 35:18,099 min

2. Moreira, KTM, + 4,571 sec

3. Migno, KTM, + 4,699

4. Holgado, KTM, + 8,814

5. Ogden*, Honda, + 11,512

6. Nepa, KTM, + 11,865

7. Toba, Honda, + 12,159

8. Artigas, CFMOTO, + 12,467

9. Yamanaka, GASGAS, + 12,844

10. Salvador, KTM, + 12,884

11. Azman, KTM, + 14,033

12. Bertelle, Honda, + 20,736

13. Fenati, Honda, + 26,304

14. Alonso, GASGAS, + 27,524

15. Whatley, Honda, + 37,275

16. Muñoz, KTM, + 39,602

17. Almansa, CFMOTO, + 41,959

18. Furusato, Honda, + 45,783

19. Ortolá, KTM, + 47,086

20. Farioli, KTM, + 47,380

21. Carrasco, KTM, + 53,918

22. Veijer, Husqvarna, + 55,636

23. Rueda, KTM, + 56,852

24. Öncü, KTM, + 1:23,159 min



*= 6-Sekunden-Penalty



WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Holgado, 38 Punkte. 2. Moreira 36. 3. Suzuki 27. 4. Muñoz 20. 5. Nepa 19. 6. Migno 16. 7. Artigas 16. 8. Toba 14. 9. Rueda 13. 10. Masia 11. Ogden 11. 12. Sasaki 10. 13. Salvador 9. 14. Yamanaka 7. 15. Kelso 7. 16. Öncü 6. 17. Azman 5. 18. Bertelle 4. 19. Veijer 4. 20. Fenati 3. 21. Alonso 2. 22. Whatley 1. 23. Rossi 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 45. 2. Honda 36. 3. CFMOTO 16. 4. Husqvarna 10. 5. GASGAS 7.



Team-WM:

1. MT Helmets-MSi 41. 2. Red Bull KTM Tech3, 38. 3. Leopard Racing 38. 4. CIP Green Power 25. 5. CFMOTO Racing PrüstelGP 23. 6. BOE Motorsports 20. 7. Red Bull KTM Ajo 19. 8. Angeluss MTA 19. 9. SIC58 Squadra Corse 15. 10. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 14. 11. Visontrack 12. 12. GASGAS Aspar 9. 13. Rivacold Snipers 7.