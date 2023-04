Sturzfestival in Las Termas: Sieg für Suzuki (Honda)

Leopard-Honda-Pilot Tatsuki Suzuki fuhr im Moto3-Rennen des Argentinien-GP einsam zu seinem dritten GP-Sieg, dahinter ging es aber drunter und drüber.

Die nasse Strecke mischte die Karten für das Moto3-Rennen im Autódromo Termas de Río Hondo neu, reihenweise Favoriten stürzten – darunter Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü, der zu Beginn die Führung übernommen hatte, und Pole-Setter Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Dafür setzten sich mit Debütant David Almansa (CFMOTO PrüstelGP) und Routinier Andrea Migno (CIP Green Power) zwei Ersatzleute in Szene.

Letzterer stand am Ende neben Sieger Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) und Diogo Moreira (MT Helmts MSi) auf dem Podest und wurde dafür von seinen VR46-Kollegen ausgelassen gefeiert. Almansa dagegen wurde in der letzten Runde im Kampf um die Podestplätze von Scott Ogden (VisonTrack) aus dem Rennen genommen.

Ogden kreuzte die Ziellinie als Vierter, bekam wegen des Vorfalls aber eine Sechs-Sekunden-Strafe, die zu seiner Fahrzeit addiert wurde, weil er im Rennen keine Möglichkeit mehr hatte, einen doppelter Long-Lap-Penalty zu absolvieren. Damit rückte Dani Holgado einen Platz nach vorne, der Tech3-KTM-Pilot verteidigte als Vierter seine WM-Führung.

So lief das turbulente Moto3-Rennen in Las Termas:

Start: Sasaki startet gut, geht aber in der ersten Kurve weit – Moreira geht vor Ortolá in Führung. Im Laufe der ersten Runde gehen auch Suzuki und Öncü am Pole-Setter vorbei.



2. Runde: Deniz Öncü übernimmt die Spitze, gefolgt von Suzuki, Masia, Holgado und Sasaki. Moreira fällt nach einem Fehler zurück.



3. Runde: Öncü kommt eine halbe Sekunde weg, aber dann stürzt der Red Bull-KTM-Ajo-Pilot in Kurve 11! Suzuki erbt die Führung – und hat bereits eine gute Sekunde Vorsprung auf die Verfolger, die von seinem Leopard-Teamkollegen Masia angeführt werden.



4. Runde: CFMOTO-Ersatzmann David Almansa fährt von Startplatz 25 sensationell an der Spitze mit und übernimmt Platz 3 von Sasaki.



5. Runde: Almansa vor auf Platz 2, sein Teamkollege Artigas Dritter – was für eine Anfangsphase für das deutsche CFMOTO Racing PrüstelGP Team!



6. Runde: Während in der Verfolgergruppe die Positionskämpfe toben, baut Tatsuki Suzuki seinen Vorsprung auf mehr als zwei Sekunden aus.



7. Runde: Sasaki ist nun erster Verfolger von Suzuki, gefolgt von Masia, Artigas, Almansa, Holgado und Ogden. Vor Migno (8.) klafft eine kleine Lücke.



9. Runde: Sasaki muss einen Platz zurückgeben, weil sein vorangegangenes Manöver gegen Almansa in Kurve 5 als «unverantwortlich» eingestuft wurde.



10. Runde: Ortolá stürzt auf Platz 12 liegend in Kurve 2. Sasaki holt sich den zweiten Platz von Almansa gleich wieder zurück, aber dann wird er im Ausgang der 13. Kurve von seiner Husqvarna unsanft abgeworfen!



11. Runde: Unbeeindruckt von den Dramen hinter ihm fährt Suzuki an der Spitze auf und davon, sein Vorsprung wächst auf mehr als vier Sekunden an. Masia schiebt sich aggressiv auf Platz 2 nach vorne.



13. Runde: Masia knabbert am Vorsprung von Suzuki und hängt gleichzeitig die Gruppe um Artigas, Muñoz, Almansa und Co. ab.



14. Runde: Crash von Masia in Kurve 2! Artigas übernimmt Platz 2, aber dann rutschen der CFMOTO-Pilot und Muñoz in Kurve 13 unabhängig voneinander aus dem Kampf um die Podestplätze. Immerhin fahren beide weiter, Artigas sogar in den Top-10.



16. Runde: Suzuki allein auf weiter Flur. Dahinter kämpfen Diogo Moreira, David Almansa, Andrea Migno, Dani Holgado, Scott Ogden und Riccardo Rossi um die verbliebenen Podestplätze.



17. Runde: Suzuki hat sieben Sekunden Vorsprung. Kurios: Mit Migno und Almansa wechseln sich ausgerechnet zwei Ersatzleute auf dem zweiten Rang ab. Holgado muss abreißen lassen.



Letzte Runde: Suzuki fährt ungefährdet seinem dritten GP-Sieg entgegen. Mehr Drama im Fünfkampf um die Podestplätze: Ogden räumt in Kurve 5 Almansa ab und Rossi stürzt in Kurve 13 auf Platz 4 liegend. Auf dem Podest stehen am Ende Moreira und Migno.

Moto3-Ergebnis, Las Termas (2.4.):

1. Suzuki, Honda, 18 Rdn in 35:18,099 min

2. Moreira, KTM, + 4,571 sec

3. Migno, KTM, + 4,699

4. Holgado, KTM, + 8,814

5. Ogden*, Honda, + 11,512

6. Nepa, KTM, + 11,865

7. Toba, Honda, + 12,159

8. Artigas, CFMOTO, + 12,467

9. Yamanaka, GASGAS, + 12,844

10. Salvador, KTM, + 12,884

11. Azman, KTM, + 14,033

12. Bertelle, Honda, + 20,736

13. Fenati, Honda, + 26,304

14. Alonso, GASGAS, + 27,524

15. Whatley, Honda, + 37,275

16. Muñoz, KTM, + 39,602

17. Almansa, CFMOTO, + 41,959

18. Furusato, Honda, + 45,783

19. Ortolá, KTM, + 47,086

20. Farioli, KTM, + 47,380

21. Carrasco, KTM, + 53,918

22. Veijer, Husqvarna, + 55,636

23. Rueda, KTM, + 56,852

24. Öncü, KTM, + 1:23,159 min



*= 6-Sekunden-Penalty

WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Holgado, 38 Punkte. 2. Moreira 36. 3. Suzuki 27.