Austin: Erster Moto3-Sieg für Ortolá nach Aufholjagd

Während Ayumu Sasaki in Austin in einem klassischen Moto3-Thriller die Führung wegwarf, sicherte sich Ivan Ortolá seinen ersten Moto3-Sieg, nachdem er ein unglaubliches Comeback von Position 23 gezeigt hatte.

Für Josh Whatley (VisionTrack Racing Team) endete das Rennen bereits in der Aufwärmrunde. Der Brite stürzte und musste anschließend die Box ansteuern. Ebenfalls einen frühen Schreckmoment erlebte Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team), der in Kurve 2 einen heftigen Highsider abfing und von Startplatz 3 auf Rang 23 zurückfiel. An der Spitze bildete sich schnell eine sechsköpfige Kampfgruppe, die auf dem «Circuit of The Americas» um den Rennsieg kämpfte.

Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team) behauptete sich lange Zeit an der Spitze des Feldes, jedoch stürzte der Japaner in Runde 12 per Highsider. Ivan Ortolá, der sich inzwischen wieder nach vorne gekämpft hatte, nutzte dieses Chaos und übernahm die Führung, die er bis Zielstrich nicht mehr abgab. Zweiter wurde Pole-Setter Jaume Masia (Leopard Honda) vor CFMOTO PrüstelGP-Pilot Xavier Artigas.

So lief das Moto3-Rennen in Austin:

Start: Joshua Whatley stürzt in der Aufwärmrunde und fährt anschließend in die Box. Diogo Moreira geht von Startplatz 4 in Führung, dahinter reihen sich Ayumu Sasaki, Stefano Nepa und Pole-Setter Jaume Masia ein. Ivan Ortolá fängt in Kurve 2 einen heftigen Highsider ab und fällt auf Platz 23 zurück.



2. Runde: Sasaki führt vor Masia und Moreira. Romano Fenati bekommt aufgrund eines Frühstarts eine Double-Long-Lap-Strafe aufgebrummt.



3. Runde: Ortolá bahnt bahnt sich mit der schnellsten Rennrunde seinen Weg zurück auf Platz 12. Hinter dem neuntplatzierten David Salvador (CIP Team) entsteht eine Lücke von 1,8 sec zu den Verfolgern, während die Top-9 innerhalb von 1,5 sec liegen.



5. Runde: Sasaki erhöht das Tempo an der Spitze. Nur Masia, Moreira, Dani Holgado und Xavier Artigas können dem Japaner folgen. Termas-Sieger Tatsuki Suzuki stürzt in Kurve 5 per Highsider und richtet dabei seine Leopard-Honda übel zu.



6. Runde: Ortolá setzt seine sensationelle Aufholjagd fort und schließt die Lücke zur Führungsgruppe. Syarifuddin Azman stürzt in Kurve 11, bleibt aber unverletzt.





7. Runde: Ein Rennen zum Vergessen für das Snipers Team: Nach Fenatis Frühstart stürzt Matteo Bertelle aus dem Texas-GP. Hinter den sechs Fahrern der Führungsgruppe tobt ein siebenköpfiger Kampf um Platz 7, wobei Red Bull KTM Ajo-Ass Deniz Öncü das Schlusslicht der Verfolgergruppe bildet.



8. Runde: CF-Moto-PrüstelGP-Pilot Artigas kämpft als Sechster um den Anschluss an das Führungs-Quintett.



10. Runde: Sasaki verteidigt weiterhin vor Masia die Führung, Ortolá boxt sich auf Position 3 vor und verdrängt Moreira auf Rang 4. Sasakis Teamkollege Collin Veijer liegt als 15. auf dem letzten Punkteplatz.



11. Runde: Masia bremst Sasaki aus und übernimmt die Führung.



12. Runde: Sasaki erobert sich beim Anbremsen auf Kurve 12 wieder die Führung, doch dann stürzt der Japaner per Highsider in Kurve 13 und nimmt Masia mit, der sich nur mit Mühe auf seiner Leopard-Honda halten kann.



13. Runde: Ortolá führt vor Moreira, Artigas und Holgado. Masia schließt die Lücke zum Führungs-Quartett wieder und schiebt sich zurück auf Rang 4.



Letzte Runde: Artigas schiebt sich in Kurve 1 mit seiner CFMOTO auf Platz 1 vor Ortolá und Masia. Moreira bremst sich in Kurve 11 in Führung, während sich Masia, Holgado und Artigas ein enges Windschattenduell liefern. Ortolá behauptet sich und sichert sich seinen ersten Moto3-GP-Sieg. Masia drückt sich in der letzten Kurve noch an Moreira vorbei und wird Zweiter vor Xavier Artigas.

Moto3-Ergebnis, Austin (16.04.):

1. Ortolá, KTM, 14 Rdn in 32:01,062 min

2. Masia, Honda, + 0,457 sec

3. Artigas, CFMOTO, + 0,558

4. Moreira, KTM, + 0,567

5. Holgado, KTM, + 0,657

6. Öncü, KTM, + 9,493

7. Salvador, KTM, + 9,547

8. Alonso, GASGAS, + 9,663

9. Yamanaka, GASGAS, + 9,975

10. Rueda, KTM, + 10,085

11. Toba, Honda, + 12,430

12. Aji, Honda, +15,789

13. Veijer, Husqvarna, + 15,967

14. Ogden, Honda, + 16,179

15. Rossi, Honda, + 16,214

16. Fenati, Honda, + 23,833

17. Almansa, CFMOTO, + 24,204

18. Farioli, KTM, + 24,401

19. Migno, KTM, + 24,676

20. Furusato, Honda, + 24,913

21. Carrasco, KTM, + 35,940



WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1.Holgado 49 Punkte. 2. Moreira 49. 3. Artigas 32. 4. Masia 31. 5. Suzuki 27. 6. Ortolá 25. 7. Muñoz 20. 8. Rueda 19. 9. Nepa 19. 10. Toba 19. 11. Salvador 18. 12. Migno 16. 13. Öncü 16. 14. Yamanaka 14. 15. Ogden 13. 16. Sasaki 10. 17. Alonso 10. 18. Kelso 7. 19. Veijer 20. Azman 5. 21. Bertelle 4. 22. Aji 4. 23. Fenati 3. 24. Rossi 2. 25. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 70. 2. Honda 56. 3. CFMOTO 32. 4. GASGAS 15. 5. Husqvarna 13.



Team-WM:

1. Leopard Racing 58. 2. MT Helmets-MSi, 54. 3. Red Bull KTM Tech3 49. 4. Angeluss MTA Team 44. 5. CFMOTO Racing PrüstelGP 39. 6. Red Bull KTM Ajo 35. 7. CIP Green Power 34. 8. GASGAS Aspar 24. 9. SIC58 Squadra Corse 21. 10. BOE Motorsports 20. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 17. 12. VisionTrack Racing Team 14. 13. Rivacold Snipers 7. 14. Honda Team Asia 4.