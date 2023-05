Ivan Ortolá (KTM/1.): «Sieg hat Mentalität verändert»

Ivan Ortolá aus dem Angeluss MTA-KTM-Team ließ auf seinen ersten Moto3-Sieg in Austin direkt den nächsten folgen. In Jerez setzte sich der Spanier dabei in einem klassischen Moto3-Krimi gegen Alonso und Masia durch.

«Von Zero zum Hero», so könnte man die bisherige Saison von Ivan Ortolá beschreiben. Denn nachdem der Spanier mit einem Sturz in Portimão und einem 19. Platz in Las Termas in den ersten beiden Runden null Punkte gesammelt hatte, folgte ab Texas das Kontrastprogramm. Nach Platz 3 im Qualifying raste der 18-Jährige auf dem «COTA» zu seinem ersten Moto3-Sieg.

Auch beim vierten Saisonlauf in Jerez hatte der KTM-Pilot aus dem Angeluss MTA Team mit Startplatz 2 eine vielversprechende Ausgangslage. Ortolá kämpfte in einer klassischen Moto3-Schlacht gegen sechs Kontrahenten. Dank eines mutigen Manövers in der letzten Runde schnappte er sich schließlich den zweiten Sieg in Folge vor David Alonso (GASGAS Aspar) und Leopard-Honda-Ass Jaume Masia.

«Die letzte Runde war verrückt», schnaufte der ungläubige Rennsieger. «Ich hatte in den Bremszonen große Probleme. Aber ich wusste, dass ich in den flüssigen Kurven sehr schnell bin. Daher habe ich David in der schnellen Rechtskurve überholt, um mir für die letzte Kurve einen Vorsprung zu verschaffen.»

Dank der zwei Siege steht Ortolá nun an dritter Stelle des Gesamtklassements. Auf denn WM-Führenden Dani Holgado (Tech3 KTM) fehlen ihm gerade einmal neun Punkte. «Natürlich hat der Sieg meine Mentalität verändert. Du bist mehr fokussiert. Mit diesen 50 Punkten auf dem Konto kann ich die nächsten Rennen nun ruhiger angehen. Aber wie ich immer sage, müssen wir auf dem Boden und weiter so arbeiten wie bisher.»

Erwähnenswert ist außerdem die bisherige Qualifying-Bilanz des jungen KTM-Fahrers. Auf Startplatz 5 in Portugal folgte Position 4 in Argentinien und anschließend Platz 3 in Texas. In Jerez startete Ortolá von Rang 2 – Wird er sich beim nächsten Lauf in Le Mans also die Pole-Position holen?

Ergebnis Moto3-WM-Lauf Jerez

1. Ortolá, KTM, 19 Rdn in 33:57,506 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,034 sec

3. Masia, Honda, + 0,215

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,207

5. Rueda, KTM, + 0,549

6. Holgado, KTM, + 0,640

7. Artigas, CFMOTO, + 0,738

8. Suzuki, Honda, + 1,991

9. Deniz Öncü, KTM, + 3,862

10. Moreira, KTM, + 4,397

11. Fenati, Honda, + 4,412

12. Odgen, Honda, + 4,722

13. Bertelle, Honda, + 10,012

14. Farioli, KTM, + 11,335

15. Nepa, KTM, + 11,613



Ferner:

22. Ana Carrasco, KTM, + 33,671

Moto3-WM-Stand (nach 4 von 20 Rennen)

1. Holgado 59. 2. Moreira 55. 3. Ortolá 50. 4. Masia 47. 5. Artigas 41. 6. Suzuki 35. 7. Alonso 30. 8. Rueda 30. 9. Sasaki 23. 10. D. Öncü 23. 11. Muñoz 20. 12. Nepa 20. 13. Toba 19. 14. Salvador 18. 15. Odgen 17. 16. Migno 16. 17. Yamanaka 14. 18. Fenati 8. 19. Kelso 7. 20. Bertelle 7. 21. Veijer 7. 22. Azman 5. 23. Aji 4. 24. Fariol1 2. 25. Rossi 2. 26. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 95. 2. Honda 72. 3. CFMOTO 41. 4. GASGAS 35. 5. Husqvarna 26.



Team-WM:

1. Leopard Racing 82. 2. Angeluss MTA Team 70. 3. Red Bull KTM Tech3, 61. 4. MT Helmets-MSi 60. 5. Red Bull KTM Ajo 53. 6. CFMoto Racing PrüstelGP 48. 7. Gaviota GASGAS Aspar 44. 8. CIP Green Power 34. 9. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 30. 10. SIC58 Squadra Corse 21. 11. BOE Motorsports 20. 12. Vision Track Racing Team 18. 13. Rivacold Snipers Team 15. 14. Honda Team Asia 4.