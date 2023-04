Jerez-GP: Sieg für Ivan Ortolá auf KTM

Marschiert in der Moto3-WM vorne mit: Ivan Ortolá

Der vierte Moto3-WM-Lauf der Saison in Jerez wurde eine Beute von Ivan Ortolá aus dem Angeluss MTA KTM-Team. Dani Holgado auf der Red Bull-Tech3-KTM bleibt WM-Leader.

Die Ausgangslage vor dem vierten Moto3-WM-Lauf in diesem präsentierte sich spannend, denn die beiden KTM-Piloten Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) und Diogo Moreira (MT Helmets KTM) lagen mit je 49 Punkten in der WM an erster Stelle. Dahinter folgten Artigas (32) auf CFMotoGP und Masia auf der Leopard-Honda. Supertalent David Muñoz auf der BOE-Motorsports-KTM war für die erste Reihe qualifiziert, hatte sich aber im Q2 einen Bruch der linken Ferse zugezogen und musste zuschauen.

Nach dem Start setzte sich Deniz Öncü an die Spitze vor Holgado, Ortolá, Yamanaka, Fenati, Sasaki, Masia, Artigas, Rueda, Kelso und Suzuki.

1. Runde: Deniz Öncü vor Holgado, Yamanaka, Ortolá, Febati, Artigas, Msaia, Rueda, Sasaki, Suzuki, Kelso, Toba, Alonso, Odgen, Moreira. 16. Salvador. 17. Migno. 18. Rossi. 19. Farioli. 20. Bertelle.

2. Runde: Holgado führt vor Ortolá und Öncü. Dann Yamanaka und Masia, die beste Honda also auf Platz 5.

4. Runde: Holgado liegt 0,099 sec vor Ortolá. Auf Platz 3 jetzt Masia, 0,772 hinter Platz 1.

5. Runde: Sturz von David Salvador.

6. Runde: WM-Leader Holgado weiter auf Platz 1 vor Yamanaka, Ortolá, Masia, Artigas, Alonso, Rueda, Öncü, Suzuki und Fenati, der 2,21 sec hinter P1 liegt.

7. Runde: Masia jetzt auf Platz 2 hinter Holgado, Rückstand 0,207 sec. 3. Ortolá,4. Artigas. 5. Alonso. Yamanaka (GASGAS) scheidet wegen defektem Schalthebel aus.

11. Runde: Holgado jetzt 0,054 sec vor Artigas, Alonso und Masia. 5. Ortolá vor Rueda, Öncü, Sasaki, Suzuki und Moreira. 11. Toba. 12. Fenati.

14. Runde: Jaume Masia führt auf der Leopard-Honda 0,252 sec vor Ortolá, Holgado, Alonso und Artigas.

16. Runde: Masia jetzt 0,087 sec vor Ortolá und Holgado, der 0,094 sec hinter dem Spitzenreiter fährt. 4. Rueda vor Alonso, Sasaki, Artigas, Öncü, Suzuki, Fenati. 11. Moreira.

17. Runde: Masia 0,189 sec vor Holgado, Alonso.

18. Runde;: Masia 0,11 sec vor Alonso, Ortola, Sasaki und Holgado. Öncü soll wegen «track limits» einen Long Lap-Penalty absolvieren. Aber er nahm die Zeitstrafe lieber nach dem Rennen in Kauf. Er bekam 3 Strafsekunden und fiel auf Platz 9 zurück.

19. Runde: Heftige Fights in der letzten Runde. Ortolá gewinnt seinen zweiten Grand Prix nach Texas, diesmal vor Alonso, Masia, Sasaki, Rueda, Holgado, Artigas, Öncü, Suzuki. David Alonso aus dem GASGAS-Aspar-Team fährt als erster Kolumbianer aufs Podest.

Ergebnis Moto3-WM-Lauf Jerez

1. Ortolá, KTM, 19 Rdn in 33:57,506 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,034 sec

3. Masia, Honda, + 0,215

4. Sasaki, Husqvarna, + 0,207

5. Rueda, KTM, + 0,549

6. Holgado, KTM, + 0,640

7. Artigas, CFMOTO, + 0,738

8. Suzuki, Honda, + 1,991

9. Deniz Öncü, KTM, + 3,862

10. Moreira, KTM, + 4,397

11. Fenati, Honda, + 4,412

12. Odgen, Honda, + 4,722

13. Bertelle, Honda, + 10,012

14. Farioli, KTM, + 11,335

15. Nepa, KTM, + 11,613

Moto3-WM-Stand (nach 4 von 20 Rennen)

1. Holgado 59. 2. Moreira 55. 3. Ortolá 50. 4. Masia 47. 5. Artigas 41. 6. Suzuki 35. 7. Alonso 30. 8. Rueda 30. 9. Sasaki 23. 10. D. Öncü 23. 11. Muñoz 20. 12. Nepa 20. 13. Toba 19. 14. Salvador 18. 15. Odgen 17. 16. Migno 16. 17. Yamanaka 14. 18. Fenati 8. 19. Kelso 7. 20. Bertelle 7. 21. Veijer 7. 22. Azman 5. 23. Aji 4. 24. Fariol1 2. 25. Rossi 2. 26. Whatley 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 95. 2. Honda 72. 3. CFMOTO 41. 4. GASGAS 35. 5. Husqvarna 26.

Team-WM:

1. Leopard Racing 82. 2. Angeluss MTA Team 70. 3. Red Bull KTM Tech3, 61. 4. MT Helmets-MSi 60. 5. Red Bull KTM Ajo 53. 6. CFMoto Racing PrüstelGP 48. 7. Gaviota GASGAS Aspar 44. 8. CIP Green Power 34. 9. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 30. 10. SIC58 Squadra Corse 21. 11. BOE Motorsports 20. 12. Vision Track Racing Team 18. 13. Rivacold Snipers Team 15. 14. Honda Team Asia 4.