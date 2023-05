Heikle Situation: BMW-Auto verirrte sich auf GP-Piste

Beim 24-h-Rennen im Juni werden in Le Mans einige BMW-Sportwagen auf der Strecke sein. Aber im freien Moto3-Trainings hätte die Irrfahrt eines BMW-VIP-Chauffeurs böse enden können.

Eine Schrecksekunde erlebte die MotoGP Race Direction, alle anderen verantwortlichen GP-Funktionäre und Moto3-Rennfahrer heute früh zu Beginn des ersten freien Moto3-Trainings auf dem Circuit Bugatti in Le Mans. Denn die Zuschauer trauten ihren Augen nicht, als plötzlich ein BMW Official Car nach ca. 15 Minuten der Session von der Service Road, die überwiegend von den Ambulanzfahrzeugen, Rollerfahrern und so weiter benutzt wird, ein blauer SUV-BMW auf die Rennstrecke abbog und sie nach wenigen Sekunden wieder verließ, wie die Filmaufnahmen von motogp.com beweisen.

Bei den Grand Prix können ausgewählte VIPs, also Prominente oder Sponsoren, bei der Dorna auch Fahrten mit einem BMW-VIP-Auto rund um die Strecke auf der Rettungsfahrbahn buchen. In Le Mans sass offenbar ein nicht ortskundiger Fahrer am Steuer, der im Gewirr der Fahrbahnen in der Zielkurve kurz die Orientierung verlor.

Race Director Mike Webb zum wahnwitzigen Vorfall: «Offensichtlich war es ein Fehler des Fahrers. Und die Ausfahrt aus der Service Road ist jetzt blockiert worden.»

Ergebnis 1. Moto3-Training Le Mans

1. Sadaki, Husqvarna, 1:42,042 min. 2. Moreira, KTM, + 0,108 sec. 3. Deniz Öncü, KTM, + 0,750. 4. Migno, KTM. 5. Holgado, KTM, + 0,854. 6. Artigas, CFMOTO, + 0,971. 7. Masia, Honda, + 0,981. 8. Alonso, GASGAS, + 1,063. 9. Suzuki, Honda, + 1,063. 10. Rueda, KTM, + 1,194.

Die Red Bull-KTM-Fahrer Deniz Öncü (Team Ajo) und Filippo Farioli (Team Tech3) stürzten bei kühler, aber sonniger Witterung und blieben unverletzt.