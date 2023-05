Ayumu Sasaki (Husqvarna/2.): «Stürze waren im Kopf»

Pole-Setter Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) verzichtete in Le Mans auf einen finalen Angriff im Kampf um den Sieg, war nach dem ersten Podestplatz seiner Moto3-Saison aber sichtlich erleichtert.

Als WM-Vierter des vergangenen Jahres ging Ayumu Sasaki als Mitfavorit in die Moto3-Saison, nachdem Izan Guevara, Sergio Garcia und Dennis Foggia allesamt in die Moto2-Klasse aufgestiegen waren. Mit bisher drei Pole-Positions untermauerte der Japaner diese Rolle auch, in den Rennen blieb das große Erfolgserlebnis zunächst aber noch aus. Stattdessen standen aus den ersten vier Grand Prix zwei Nuller aus Termas de Río Hondo und Austin zu Buche.

In Le Mans münzte der Hoffnungsträger aus dem deutschen Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team seine dritte Pole der Saison schließlich auch in den ersten Podestplatz der Saison um – knapp hinter WM-Leader Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3) als Zweiter.

«In der letzten Runde wusste ich, dass ich es vielleicht versuchen könnte, aber die letzten paar Rennen waren ziemlich enttäuschend, in der WM sind wir ziemlich weit hinten, deshalb war es etwas zu riskant, ein Manöver zu versuchen», räumte der 22-jährige Japaner nach dem Frankreich-GP offen ein. «Ich bin noch nicht zu 100 Prozent ich selbst, die Stürze waren in meinem Kopf und ich habe nicht gepusht, wie ich es im Qualifying mache, aber dieser Podestplatz tut gut. Jetzt haben wir das Momentum und können auch an den Sieg denken.»

Vor Holgado konnte sich Sasaki nur wenige Kurven halten, dennoch war der Husqvarna-Werksfahrer am Ende zufrieden: «Es war ein gutes Rennen, aber Holgado hatte eine ziemlich starke Pace. Vielleicht war meine am Anfang etwas besser, aber er wollte das Rennen eindeutig anführen, also blieb ich als Zweiter dahinter, um ihn zu beobachten und zu sehen, wie viele Leute in unserer Gruppe sind. Masia hat mich etwa fünf Runden vor Schluss überholt und Holgado hat begonnen, etwas mehr Druck zu machen, ich habe also schnell den zweiten Platz zurückerkämpft. Ich fühlte mich wohl, war direkt hinter Holgado, aber da der Beginn der Saison nicht einfach war und wir nicht da waren, wo wir sein wollten, konnte ich diesmal nicht zu viel riskieren.»

«Natürlich müssen wir versuchen, Rennen zu gewinnen, aber es war nicht der richtige Tag dafür», weiß der zweifache GP-Sieger des Vorjahres. «Ich bin zufrieden mit dem zweiten Platz und damit, wie das Motorrad funktioniert hat, mit unserem Speed und unserer Pace. Ich bin froh, dass ich keine Fehler gemacht habe, was mir Selbstvertrauen für die nächsten Rennen gibt. Zu Beginn der Saison habe ich alles für den Sieg riskiert und stattdessen Podiumsplätze verloren, also wollte ich dieses Mal mit etwas mehr gesundem Menschenverstand an die Sache herangehen, und ich glaube, das ist der richtige Weg, um wieder zu siegen.»

Teammanager Peter Öttl stimmte zu: «Ayumu hat zum dritten Mal in dieser Saison auf der Pole Position gestanden und damit erneut seinen Speed bewiesen. Dass er das dann auch im Rennen ins Ziel gebracht hat, war ganz wichtig. Nach Platz 4 in Jerez war dieses Podium ein wichtiger Schritt nach vorne. Das sind wirklich wichtige 20 Punkte.»

In der WM-Tabelle liegt Sasaki nun mit 41 Punkten Rückstand auf Rang 6.

Moto3-Ergebnis Le Mans (14. Mai):

1. Holgado, KTM, 20 Rdn

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,150 sec

3. Masia, Honda, + 0,946

4. Ortolá, KTM, + 1,113

5. Yamanaka, GASGAS, + 2,409

6. Öncü, KTM, + 2,521

7. Artigas, CFMOTO, + 3,280

8. Alonso, GASGAS, + 9,372

9. Rueda, KTM, + 11,930

10. Nepa, KTM, + 14,318

11. Kelso, CFMOTO, + 14,438

12. Toba, Honda, + 14,606

13. Suzuki, Honda, + 15,077

14. Salvador, KTM, + 16,937

15. Veijer, Husqvarna, + 16,969

WM-Stand nach 5 von 20 Rennen:

1. Holgado 84. 2. Ortolá 63. 3. Masia 63. 4. Moreira 55. 3. 50. 5. Artigas 50. 6. Sasaki 43. 7. Suzuki 38. 8. Alonso 38. 9. Rueda 37. 10. D. Öncü 33. 11. Nepa 26. 12. Yamanaka 25. 13. Toba 23. 14. Muñoz 20. 15. Salvador 20. 16. Odgen 17. 17. Migno 16. 18. Kelso 12. 19. Fenati 8. 20. Veijer 8. 21. Bertelle 7. 22. Azman 5. 23. Aji 4. 24. Farioli 2. 25. R. Rossi 2. 26. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 120. 2. Honda 88. 3. CFMOTO 50. 4. Husqvarna 46. 5. GASGAS 46.



Team-WM:

1. Leopard Racing 101. 2. Angeluss MTA Team 89. 3. Red Bull KTM Tech3, 86. 4. Red Bull KTM Ajo 70. 5. Gaviota GASGAS Aspar 63. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 62. 7. MT Helmets-MSi 60. 8. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 51. 9. CIP Green Power 36. 10. SIC58 Squadra Corse 25. 11. BOE Motorsports 20. 12. Vision Track Racing Team 18. 13. Rivacold Snipers Team 15. 14. Honda Team Asia 4.