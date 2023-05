Jaume Masia: «Mugello ist für Honda besser geeignet»

Jaume Masia ist für 2023 ins Leopard Honda-Team zurückgekehrt, um in seiner sechsten Moto3-Saison den WM-Titel zu holen. Auf WM-Dritter ist der Spanier zuversichtlich, in den nächsten Rennen vorne mitmischen zu können.

Jaume Masia gehört zu den erfahrensten Piloten im diesjährigen Moto3-Feld. Der Spanier tritt zum sechsten Mal in der kleinsten Hubraumklasse an und ist entschlossen, wieder um den WM-Titel zu kämpfen. Seine bisherigen Statistiken sind beeindruckend, denn außer 2018, als er WM-13. wurde, landete Masia in jedem Jahr in den Top-9. Sein bestes Ergebnis war ein vierter WM-Rang 2021.

Masias Start in die Saison 2023 verlief erneut vielsprechend. Auf die Pole-Position in Austin folgte ein zweiter Platz im Rennen. Hinzu kamen zwei dritte Plätze in Jerez und Le Mans, die für den 22-Jährigen aktuell WM-Platz 3 bedeuten. Auf Tabellenführer Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3) fehlen ihm 21 Punkte.

Nachdem Masia 2021 und 2022 im Red Bull KTM Ajo Team unterwegs gewesen ist, kehrte Masia für diese Saison zu Leopard- Honda zurück. Dort war er 2020 auf dem sechsten WM-Rang gelandet und hatte in der Corona-Saison beide Rennen in Aragón gewonnen.

Doch der Wechsel zurück zu Honda verlief für den sechsfachen Moto3-GP-Sieger bislang nicht ohne Probleme. Nach dem Rennen in Le Mans offenbarte Masia gewisse Nachteile gegenüber der KTM-Übermacht: «Ich hatte das Gefühl, dass wir in einigen Bereichen größere Schwierigkeiten hatten als unsere Gegner. Doch das Team hat großartige Arbeit geleistet. Ich bin mit den anderen mitgefahren und habe versucht, keine Fehler zu machen.»

«Ich hoffe, dass die nächsten Strecken uns weniger Probleme bereiten und wir konkurrenzfähiger sein können. Wir haben Punkte für die Meisterschaft gesammelt, das war wichtig», analysierte der Spanier und blickte bereits auf das nächste Rennen in Italien: «Mugello ist eine besondere Strecke. Der Windschatten ist aufgrund der langen Geraden enorm wichtig, das wird uns helfen. Ich denke, für uns wird die Strecke besser geeignet sein. Sie verfügt über viele schnelle Kurven mit hohem Kurvenspeed und wenige Stop-and-Go-Kurven mit harten Bremsphasen. Dieser Charakter kommt der Honda entgegen.»

Moto3-Ergebnis Le Mans (14. Mai):

1. Holgado, KTM, 20 Rdn in 34:07,176 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,150 sec

3. Masia, Honda, + 0,946

4. Ortolá, KTM, + 1,113

5. Yamanaka, GASGAS, + 2,409

6. Öncü, KTM, + 2,521

7. Artigas, CFMOTO, + 3,280

8. Alonso, GASGAS, + 9,372

9. Rueda, KTM, + 11,930

10. Nepa, KTM, + 14,318

11. Kelso, CFMOTO, + 14,438

12. Toba, Honda, + 14,606

13. Suzuki, Honda, + 15,077

14. Salvador, KTM, + 16,937

15. Veijer, Husqvarna, + 16,969

WM-Stand nach 5 von 20 Rennen:

1. Holgado 84. 2. Ortolá 63. 3. Masia 63. 4. Moreira 55. 3. 50. 5. Artigas 50. 6. Sasaki 43. 7. Suzuki 38. 8. Alonso 38. 9. Rueda 37. 10. D. Öncü 33. 11. Nepa 26. 12. Yamanaka 25. 13. Toba 23. 14. Muñoz 20. 15. Salvador 20. 16. Odgen 17. 17. Migno 16. 18. Kelso 12. 19. Fenati 8. 20. Veijer 8. 21. Bertelle 7. 22. Azman 5. 23. Aji 4. 24. Farioli 2. 25. R. Rossi 2. 26. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM 120. 2. Honda 88. 3. CFMOTO 50. 4. Husqvarna 46. 5. GASGAS 46.



Team-WM:

1. Leopard Racing 101. 2. Angeluss MTA Team 89. 3. Red Bull KTM Tech3, 86. 4. Red Bull KTM Ajo 70. 5. Gaviota GASGAS Aspar 63. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 62. 7. MT Helmets-MSi 60. 8. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 51. 9. CIP Green Power 36. 10. SIC58 Squadra Corse 25. 11. BOE Motorsports 20. 12. Vision Track Racing Team 18. 13. Rivacold Snipers Team 15. 14. Honda Team Asia 4.