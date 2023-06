Ayumu Sasaki (Husky) mit vier Beinahe-Siegen

So knapp war Sasaki am Sonntag an Masia und dem Sieg dran

Während Ayumu Sasaki in Assen zum wiederholten Male haarscharf am Sieg vorbeischrammte, trumpfte sein Liqui Moly Husqvarna Intact GP-Teamkollege Collin Veijer bei seinem ersten Moto3-Heimrennen stark auf.

Auch wenn er in dieser Saison noch keinen Moto3-Sieg einfahren konnte, war dieser für Ayumu Sasaki mehrfach in greifbarer Nähe. Denn in den letzten vier Rennen verpasste der Fahrer des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams den Sieg jedes Mal um weniger als zwei Zehntelsekunden und fuhr dabei drei Mal als Zweiter und einmal als Dritter aufs Podest. In der WM-Tabelle bedeutet dies für den Japaner aktuell Platz 3, mit 26 Punkten Rückstand auf WM-Führer Daniel Holgado (KTM Tech3).

Während er das Wochenende am Sachsenring dominiert hatte und sich letztlich nur Deniz Öncü (KTM) geschlagen geben musste, hatte Sasaki in Assen eine schwierige Aufgabe vor sich. «An diesem Wochenende hatte ich etwas mehr zu kämpfen als in Deutschland. Aber das Team hat wirklich hart gearbeitet, um mir das Gefühl zurückzugeben», gestand der 22-Jährige, der von Startplatz 4 in das 20-Runden-Rennnen ging.

Der Husqvarna-Pilot hielt sich das gesamte Rennen in der Führungsgruppe und hatte sich für die letzte Runde bereits einen Sieg-Plan zurechtgelegt: «Ich wusste, dass es eine große Gruppe geben wird und dass es unmöglich sein wird, sich abzusetzen. In der letzten Runde kam ich gut zurecht, aber Masia konnte mich in der letzten Schikane noch überholen.»

Moto3-Rookie Collin Veijer erlebte in Assen seinen ersten Heim-GP und begeisterte dabei die niederländischen Fans. Von Startplatz 9 hing sich der 18-Jährige an das Ende der Führungsgruppe und feierte schließlich mit Platz 7 sein bisher bestes GP-Ergebnis. Dabei büßte der Niederländer gerade einmal 0,819 sec auf Sieger Jaume Masia (Leopard Honda) ein.

Moto3-Ergebnis Assen (25. Juni):

1. Masia, Honda, 20 Rdn in 34:14,619 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,081 sec

3. Öncü, KTM, + 0,276

4. Ortolá, KTM, + 0,324

5. Muñoz, KTM, + 0,401

6. Rueda, KTM, + 0,507

7. Veijer, Husqvarna, + 0,819

8. Fenati, Honda, + 1,056

9. Kelso, CFMOTO, + 1,341

10. Nepa, KTM, + 2,024

11. Toba, Honda, + 11,736

12. Moreira, KTM, + 12,254

13. Alonso, GASGAS, + 12,317

14. Artigas, CFMOTO, + 12,592

15. Yamanaka, GASGAS, + 12,594



Ferner:

25. Holgado, KTM, + 1:14,539 min

Moto3-WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Holgado, 125 Punkte. 2. Masia 109. 3. Sasaki 99. 4. Ortolá 94. 5. Öncü 94. 6. Moreira 77. 7. Alonso 65. 8. Artigas 57. 9. Rueda 52. 10. Nepa 46. 11. Suzuki 38. 12. Toba 36. 13. Muñoz 35. 14. Yamanaka 35. 15. Veijer 27. 16. Odgen 20. 17. Salvador 20. 18. Kelso 19. 19. Migno 17. 20. Fenati 16. 21. Bertelle 11. 22. R. Rossi 10. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 186 Punkte. 2. Honda 134 3. Husqvarna 102. 4. GASGAS 73. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Leopard Racing, 147 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 146. 3. Angeluss MTA Team 140. 4. Red Bull KTM Tech3, 127. 5. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 126. 6. Valresa GASGAS Aspar 100. 7. MT Helmets-MSi 82. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 46. 10. CIP Green Power 37. 11. BOE Motorsports 35. 12. Rivacold Snipers Team 27. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.