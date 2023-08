Fix: David Almansa 2024 mit Snipers in der Moto3-WM

Nach seinem beeindruckenden Auftritt beim diesjährigen Argentinien-GP erhält David Almansa für 2024 die Chance, als Stammfahrer in der Moto3-WM anzutreten. Der Spanier wird dabei im Snipers Team auf einer Honda sitzen.

Als Ersatzmann für den verletzten Joel Kelso zog David Almansa beim diesjährigen Argentinien-GP die Aufmerksamkeit auf sich, als er im CFMOTO PrüstelGP Team von Startplatz 25 um den Sieg kämpfte. In der letzten Runde wurde der Spanier jedoch von Scott Ogden (Vision Track Racing) abgeräumt und verlor damit einen möglichen Podestplatz.

Dank seiner Leistungen darf Almansa 2024 als Permanentstarter in der Moto3-WM an den Start gehen. Das Rivacold Snipers Team, das in diesem Jahr Romano Fenati und Matteo Bertelle unter Vertrag hat, gab nun die Verpflichtung des jungen Spaniers bekannt.

In der aktuellen Saison ist Almansa auf KTM im JuniorGP unterwegs und liegt dort drei Rennen vor Schluss an siebter Stelle des Gesamtklassements. Für die Saison 2024 wird der 17-Jährige folglich von KTM zu Honda wechseln.

«Ich bin unglaublich aufgeregt, diesen großen Schritt zu gehen. Nach all der harten Arbeit in den letzten Jahren möchte ich Finetwork für das entgegengebrachte Vertrauen danken», zeigte sich Almansa dankbar.

Auch Teamchef Mirko Cecchini freut sich auf den Jungsporn: «Die Moto3-Klasse erfordert höchstes technisches Geschick und taktische Intelligenz. David ist sich dieser Herausforderungen bewusst und glaubt an sich und sein Potenzial. Seine Hingabe für den Sport und die Technik könnten auf seinem Weg zum Erfolg eine entscheidende Rolle spielen. Wir freuen uns, ihn im nächsten Jahr in unserer Familie zu begrüßen.»

Das nächstjährige Moto3-Startergeld füllt sich derweilen weiter, denn inzwischen gab auch das Angeluss MTA Team bekannt, dass sie 2024 erneut mit dem 21-jährigen Italiener Stefano Nepa antreten werden.

Moto3-Ergebnisse Spielberg (20. August):

1. Öncü, KTM, 20 Runden in 34:04,291 min

2. Holgado, KTM, + 0,005 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,119

4. Veijer, Husqvarna, + 0,136

5. Ortolá, KTM, + 3,135

6. Rossi, Honda, + 5,270

7. Yamanaka, GASGAS, + 8,137

8. Moreira, KTM, + 8,382

9. Muñoz, KTM, + 8,453

10. Nepa, KTM, + 8,615

11. Rueda, KTM, + 8,667

12. Bertelle, Honda, + 9,239

13. Suzuki, Honda, + 9,516

14. Toba, Honda, + 14,741

15. Salvador, KTM, + 19,343

16. Kelso, CFMOTO, + 19,415

17. Fenati, Honda, + 19,526

18. Furusato, Honda, + 20,346

19. Artigas, CFMOTO, + 21,524

20. Dettwiler, CFMOTO, + 21,758

21. Farioli, KTM, + 21,850

22. Ogden*, Honda, + 22,293

23. Buasri, Honda, + 29,684

24. Fellon, KTM, + 31,814

25. Carrasco, KTM, + 31,858

26. Aji, Honda, + 32,013

27. Whatley, Honda, + 36,954

28. Azman, KTM, + 45,512

29. Alonso, GASGAS, 1 Runde zurück

– Masia, Honda, 17 Runden zurück

*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 135. 3. Öncü 124. 4. Ortolá 118. 5. Masia 109. 6. Moreira 94. 7. Alonso 90. 8. Rueda 65. 9. Artigas 57. 10. Nepa 56. 11. Muñoz 53. 12. Veijer 47. 13. Yamanaka 45. 14. Suzuki 41. 15. Toba 40. 16. Salvador 31. 17. R. Rossi 23. 18. Fenati 22. 19. Odgen 20. 20. Kelso 19. 21. Migno 17. 22. Bertelle 15. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 227 Punkte. 2. Honda 150 3. Husqvarna 138. 4. GASGAS 107. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 189 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 182. 3. Angeluss MTA Team 174. 4. Red Bull KTM Tech3, 163. 5. Leopard Racing 150. 6. GASGAS Aspar Team 135. 7. MT Helmets-MSi 99. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 63. 10. BOE Motorsports 53. 11. CIP Green Power 48. 12. Rivacold Snipers Team 37. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.