GP-Sieger Diogo Moreira: Strafe geschickt umgangen

KTM-Pilot Diogo Moreira eroberte in Mandalika auf der indonesischen Insel Lombok seinen ersten Sieg in der Moto3-WM. Einmal kürzte er verbotenerweise ab, bereinigte die Situation aber souverän.

Der brasilianische KTM-Pilot Diogo Moreira holte in Indonesien seinen ersten Sieg in der Moto3-Weltmeisterschaft. Der 19-Jährige war das ganze Wochenende über gut drauf und sicherte sich am Samstag die Pole-Position. Im Rennen am Sonntag startete der MT Helmets-MSi-Fahrer gut und führte das Feld die erste Runde an. Dann unterliefen ihm mehrere Fehler, die ihn beinahe den Sieg kosteten. «Zur Mitte des Rennens pushte ich viel, wodurch ich viele Fehler gemacht habe», bedauerte er.

Wie Daniel Holgado (KTM) kürzte Moreira in Kurve 9 einmal ab, umging die Long-Lap-Strafe im Gegensatz zum Spanier jedoch, weil er sich in der Gruppe zurückfallen ließ – und war zwei Runden später schon wieder auf Platz 4. In der Schlussrunde berührte der Brasilianer außerdem einmal das Grün, reagierte aber auch in diesem Fall und bremste einmal früher, um zwischenzeitlich eine Position abzugeben.

«Ich dachte mir, dass ich ruhig bleiben muss», erklärte Moreira. Am Ende zahlte sich der kühle Kopf aus und er überquerte als Erster die Ziellinie.

«Wir haben uns im Team sehr gut eingefunden. Ich genieße es jetzt, mit den Leuten zu arbeiten und das Motorrad zu fahren», nannte Moreira als Grund für das durchwegs erfolgreiche Wochenende. «Zur Mitte der Saison hatte auch ich viele Probleme mit mir selbst, es fiel mir schwer, ruhig zu bleiben.» Doch er hat in der Saison sein persönliches Erfolgsrezept gefunden. «Ich versuche, jede einzelne Runde des Rennens zu genießen und die Saison über ruhig zu bleiben. Das ist der Schlüssel, um wirklich schnell zu sein. Es ist wichtig, in den nächsten Rennen daran anzuknüpfen.»

Ergebnis Moto3-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Moreira, KTM, 20 Rdn in 33:19,002 min

2. Alonso, GASGAS, + 0,107 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,130

4. Veijer, Husqvarna, + 0,190

5. Rueda, KTM, + 0,483

6. Masia, Honda, + 0,544

7. Furusato, Honda, + 0,811

8. Öncü, KTM, + 0,855

9. Ortolá, KTM, + 1,164

10. Nepa, KTM, + 1,253

11. Bertelle, Honda, + 1,346

12. Toba, Honda, + 1,447

13. Rossi, Honda, + 1,815

14. Holgado*, KTM, + 4,018

15. Yamanaka, GASGAS, + 9,094



Ferner:

18. Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26. Dettwiler, KTM, + 39,844



*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1.Masiá, 209 Punkte. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 192. 4. Alonso 180. 5. Öncü 155. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 96. 11. Toba 91. 12. Veijer 76. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 313 Punkte. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.



Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 266 Punkte. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.