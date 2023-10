Mandalika: Moreira siegt, Holgado und Sasaki patzen

Das Moto3-Rennen des Indonesien-GP 2023 war ein ereignisreicher 20-Runden-Krimi, der mit dem Premierensieg des Brasilianers Diogo Moreira (KTM) zu Ende ging. Platz 26 für Noah Dettwiler.

WM-Leader Jaume Masia (Leopard Racing) schrammte beim Indonesien-GP an seiner vierten Pole-Position in Serie vorbei. Denn Diogo Moreira (MT Helmets-MSi) war im Qualifying am Samstag noch einmal 0,040 sec schneller – und setzte sich auch in einem verrückten Rennen vor David Alonso (GASGAS Aspar) und David Muñoz (BOE Motorsports) durch.

Die weiteren Titelanwärter standen mit Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3) und Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) auf den Startplätzen 7 und 11. Damit nicht genug: Sasaki stürzte schon in der Besichtigungsrunde auf dem Weg ins Grid, hatte dann zu allem Überfluss beim Start offenbar keinen Gang eingelegt und blieb am Ende ohne Punkte.

Holgado präsentierte sich zwar stark und kämpfte über weite Strecken um den Sieg, kassierte dann aber gleich zweimal eine Long-Lap-Strafe (die zweite umgewandelt in eine 3-Sekunden-Strafe). Dadurch baute Masia seine WM-Führung auch als Sechster auf 16 Punkte aus.

Der Schweizer Noah Dettwiler zahlte Lehrgeld: Er nahm seinen ersten Grand Prix mit seinem künftigen WM-Team CIP Green Power vom 29. und letzten Startplatz in Angriff und bildete auch im Rennen als 26. das Schlusslicht.

So lief das Rennen:

Start: Moreira geht von der Pole in Führung, Masia fällt auf Platz 7 zurück – auch hinter Holgado. Sasaki rutscht nach einem Problem am Start sogar aus den Top-20.



1. Runde: Moreira führt vor Veijer. Dahinter arbeitet sich Holgado mit einem doppelten Überholmanöver gegen Alonso und Ortolá auf Rang 3 nach vorne. Masia kommt als Fünfter aus der ersten Runde, Öncü auf P9.



2. Runde: Holgado übernimmt die Führung! Dahinter folgen Veijer, Moreira, Alonso, Masia, Muñoz, Furusato.



3. Runde: Veijer erstmals an der Spitze! Holgado aber kontert am Ende der Runde wieder. Ortolá muss für einen Frühstart zwei Long-Lap-Strafen absolvieren und wird bereits nach dem ersten Umweg von P8 auf P19 durchgereicht.



4. Runde: Harter Highsider von Ana Carrasco in Kurve 10. Sie wird für eine Kontrolle ins Medical Centre gebracht.



5. Runde: In der Führungsgruppe geht es weiter eng zu. Holgado führt jetzt vor Masia, Alonso, Veijer, Moreira, Muñoz und Öncü. Auf die nächste Gruppe mit Kelso, Bertelle und Co. geht eine kleine Lücke auf.



7. Runde: Masia erstmals an der Spitze, aber in Kurve 16 findet Holgado einmal mehr einen Weg vorbei.



8. Runde: Holgado hält die Führung, Veijer übernimmt mit einem sehenswerten Doppelmanöver Platz 2. Die Spitzengruppe wird größer, weil sich Bertelle mit Furusato und Kelso im Schlepptau heranarbeitet. Auch Rueda (11.) kämpft um den Anschluss.



9. Runde: Sasaki ist nur auf Platz 20 unterwegs.



10. Runde: Sturz von Adrian Fernández, der die Leopard-Honda von Tatsuki Suzuki übernommen hat.



11. Runde: Holgado hält die Spitze, dich dahinter lauern Veijer, Moreira, Masia, Muñoz, Alonso. Die Top-6 setzen sich 0,7 sec ab. Furusato, Bertelle und Öncü bilden das erste Trio der Verfolger.



12. Runde: Sturz von Scott Ogden in Kurve 16.



13. Runde: An der Spitze übernimmt nun Moreira das Kommando der sechsköpfigen Gruppe.



14. Runde: Holgado ist in Kurve 9 innen neben der Fahrbahn unterwegs und übernimmt durch die Abkürzung Platz 1. Er lässt sich nicht zurückfallen und bekommt dafür einen Long-Lap-Penalty!



15. Runde: Moreira geht bewusst weit, weil auch er die Abkürzung genommen hat. So entgeht er einen Strafe.



16. Runde: Holgado fällt durch den Long-Lap mit gut zwei Sekunden Rückstand auf Platz 10 zurück.



17. Runde: Masia führt vor Muñoz, Alonso, Moreira, Veijer, Furusato, Öncü, Bertelle – und Holgado kämpft sich zurück und findet den Anschluss!



18. Runde: Starkes Comeback von Holgado, der bis auf Rang 5 nach vorne kommt und damit wieder voll im Kampf um die Podestplätze ist.



19. Runde: Nächster Long-Lap-Penalty für Holgado, für dasselbe Vergehen in Kurve 9! In der Spitzengruppe geht es mit zehn Fahrern in einer Sekunde drunter und drüber, Moreira führt.



Letzte Runde: Mehrfache Führungs- und Positionswechsel, am Ende aber liegt Moreira vorne, gefolgt von David Alonso und David Muñoz. Holgado kreuzt die Ziellinie als Neunter, hat die zweite Long-Lap aber nicht absolviert und wird deshalb mit einer 3-Sekunden-Strafe als 14. gewertet.

Ergebnis Moto3-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Moreira, KTM, 20 Rdn

2. Alonso, GASGAS, + 0,107 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,130

4. Veijer, Husqvarna, + 0,190

5. Rueda, Honda, + 0,483

6. Masia, Honda, + 0,544

7. Furusato, Honda, + 0,811

8. Öncü, KTM, + 0,855

9. Ortolá, KTM, + 1,164

10. Nepa, KTM, + 1,253

11. Bertelle, Honda, + 1,346

12. Toba, Honda, + 1,447

13. Rossi, Honda, + 1,815

14. Hogado*, KTM, + 4,018

15. Yamanaka, GASGAS, + 9,094



Ferner:

18. Sasaki, Husqvarna, + 19,692

26. Dettwiler, KTM, + 39,844



*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1.Masiá, 209 Punkte. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 192. 4. Alonso 180. 5. Öncü 155. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 96. 11 Toba 91. 12. Veijer 76. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 63. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 48. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Furusato 27. 20. Bertelle 26. 21. Odgen 21. 22. Kelso 20. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 313 Punkte. 2. Honda 250 3. Husqvarna 211. 4. GASGAS 197. 5. CFMOTO 71.



Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 269 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 266 Punkte. 3. Leopard Racing 259. 4. Angeluss MTA Team 248. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 243. 6. Red Bull KTM Tech3, 199. 7. SIC58 Squadra Corse 139. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 56. 12. CIP Green Power 48. 13. Honda Team Asia 31. 14. Vision Track Racing Team 22.