Moto3-Transfers 2024: Schwierige Suche nach Stars

Der Junioren-WM-Sechste Zurutuza debütierte am Montag im Ajo-Team

Ryusei Yamanaka testete am Montag erstmals für das MTHelmets-MSi-Team in Valencia

Weil die jungen Moto3-Fahrer immer rascher in die Moto2-WM aufsteigen wollen, finden die Teams kaum vielversprechende Titelanwärter. Immerhin fährt Ex-WM-Leader Dani Holgado weiter bei Tech3.

In den Mannschaftsaufstellungen der Moto3-WM-Teams für die Saison 2024 blieb kein Stein auf dem anderen. Denn manche Fahrer werden wegen mangelnder fahrerischer Kompetenz aussortiert, andere steigen in die Moto2-WM auf. Zum Beispiel Jaume Masiá (SAG), Ayumu Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp), Diogo Moreira (Italtrans) und Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo).

Der spanische WM-Anwärter Daniel Holgado (18) aus dem Red-Bull-KTM-Tech3-Team hat sich jedoch entschlossen, noch ein Jahr in der 250-ccm-Klasse zu bleiben. Denn KTM baut erstmals seit 2020 eine neue Moto3-Rennmaschine – und er will 2024 den ersten Moto3-Titel gewinnen, nach Platz 5 in diesem Jahr.

Das deutsche CFMOTO-PrüstelGP-Team wollte mit Xavier Artigas und dem Italiener Riccardo Rossi antreten, sperrte das Team jedoch nach dem Finale zu. Der Australier Joel Kelso kam bei BOE Motorsports statt Ana Carrasco unter. Dazu kommt bei Tech3 mit Jacob Roulstone (aus der JuniorGP und dem Red Bull Rookies-Cup) ein neuer Australier in die WM. Die Pierer-Gruppe wird jetzt eventuell das Aspar-Moto3-Team von GASGAS auf CFMOTO umrüsten.

Liqui-Moly-Husqvarna-Teambesitzer Peter Öttl fand mit Tatsuki Suzuki einen Ersatz für Titelanwärter Sasaki.

Bei Leopard Honda ist Ausnahmekönner Ángel Piqueras, er hat die Junioren-WM und den Red Bull Rookies-Cup 2023 überlegen gewonnen, die neue Nummer 1. Adrián Fernández (der Bruder von Raúl) übernahm den zweiten Platz bei Leopard.

Beim MTHelmets - MSi-KTM-Team werden Ryusei Yamanaka und Ivan Ortolá fahren.

Das Honda Team Asia wird neben Taiyo Furusato, der in Buriram seinen ersten WM-Podestplatz feierte, mit dem 22-jährigen Thailänder Tatchakorn Buasri komplettiert.

Generell tun sich die Teams bei der Fahrersuche schwer, weil die Moto3-Rookies jetzt 18 Jahre alt sein müssen. Aber der Spanier Álvaro Carpe, der in Misano schon ein Rennen zum Red Bull Rookies-Cup gewonnen hat, wird zum Beispiel erst am 5. Juni 2025 (!) seinen 18. Geburtstag feiern.

Ajo-Neuzugang Xabi Zurutuza, der in dieser Saison bereits zwei JuniorGP-Siege feierte und in der Tabelle dieser Junioren-WM auf dem sechsten Gesamtrang landete, erreicht auch erst am 4. April 2024 das GP-Mindestalter von 18 Jahren. Deshalb wird er die ersten zwei Rennwochenenden verpassen.

Diese Sorgen hat der Schweizer Noah Dettwiler nicht. Sein Manager Tom Lüthi hat ihn zu CIP-Green Power transferiert.

Im GASGAS Aspar Team erfüllte der Japaner Ryusei Yamanaka die Erwartungen in dieser Saison nicht, er stand als WM-13. klar im Schatten seines Teamkollegen David Alonso, der in seinem Rookie-Jahr mit bereits vier Siegen WM-Dritter wurde.

Alonso bekommt daher mit dem 18-jährigen Joel Esteban in der nächsten Saison einen neuen Teamkollegen, Yamanakas Zukunft war lange ungewiss. Nun aber steht fest: Der 22-jährige Japaner kehrt 2024 ins MTHelmets-MSi Team zurück, mit dem er 2022 WM-Zwölfter war (mit Platz 5 in Mugello als Bestleistung).

«Es sind besondere Nachrichten für uns, dass Ryu ins Team zurückkehrt, weil er einer der Fahrer bei unserem WM-Debüt war», verkündete Óscar Manzano, Sporting Manager des spanischen Moto3-Rennstalls, am Mittwoch vor dem Saisonfinale in Valencia offiziell. «Wir hoffen, dass wir ihn wieder zu den Platzierungen verhelfen, die er verdient, denn in unserem ersten Jahr hat er einen großartigen Job gemacht.»

Yamanaka freut sich ebenfalls auf seine Rückkehr. «Jeder, der bei MT Helmets-MSi arbeitet, ist für mich wie Familie», kam er ins Schwärmen. «Ich mag die Leute im Team und bin sehr motiviert für die nächste Saison, weil ich glaube, dass wir an der Spitze kämpfen können.»