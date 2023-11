Daniel Holgado bricht Rundenrekord auf neuer KTM

KTM hat die Rennmaschine der Moto3-Klasse für 2024 von Grund auf überarbeitet. Beim Test in Valencia wurde die Pierer Mobility Group für ihre Entwicklungsarbeit mit Bestzeit und Rundenrekord belohnt.

Am Montag durften die Piloten der Moto2- und Moto3-Klasse in Valencia ihre Bikes für die Saison 2024 testen. Für das Red Bull KTM Tech3-Team rückten der Spanier Daniel Holgado und Moto2-Rookie Jacob Roulstone aus. Besonderheit des Testtags war die Bereifung: Bislang waren die Piloten auf Dunlop-Gummis unterwegs, 2024 liefert Pirelli die Einheitsreifen in den beiden kleinen Kategorien.

Nachdem Holgado am vergangenen Wochenende in der Moto3 bereits auf dem Podium stand, sorgte er beim Pirelli-Test mit 1:37,300 min für die schnellste Zeit. Dabei unterbot er den bisherigen Rundenrekord von Darryn Binder um erstaunliche 0,986 sec.

Nicht nur die Reifen waren für den Spanier neu: Für 2024 hat KTM eine andere Version der RC250GP, die gesamte Rennmaschine wurde überarbeitet, inklusive Motor. Bereits bei den ersten Tests in Silverstone war Holgado begeistert. Die neue RC250GP war ein ausschlaggebender Grund für ihn, eine weitere Saison in der Moto3 an den Start zu gehen. Die Testergebnisse aus Valencia bestätigen seine Entscheidung.

«Ich bin zufrieden mit unserem Testtag», urteilte Holgado. «Wir hatten sowohl die neue KTM als auch die neuen Pirelli-Reifen und ich war schnell. Der Grip war sehr gut. Das Team hat super gearbeitet. Ich möchte sowohl KTM als auch dem Tech3-Team für diesen schönen Tag danken, denn wir gehen mit einer positiven Einstellung in die Pause. Jetzt ist es an der Zeit auszuruhen, und mich von diesem intensiven Jahr zu erholen.»

Wie immer bei Testfahrten gilt: Die Zeiten haben nur bedingt Aussagekraft, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen. Für die Fahrer geht es vor allem darum, Änderungen am Motorrad und ihre eventuell neuen Teams kennenzulernen.

Platz 1 beim Test sowie der Rundenrekord mit dem neuen Motorrad sind für Holgado vielversprechend, die Zeiten weisen auf eine erfolgreiche Entwicklungsarbeit im Hause KTM hin.

Zeiten Moto3-Test Valencia (27.11.):

1. Holgado, KTM, 1:37,300 min

2. Rueda, KTM, + 0,383 sec

3. Alonso, GASGAS, + 0,675

4. Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5. Almansa, Honda, + 0,849

6. Bertelle, Honda, + 0,878

7. Veijer, Husqvarna, + 0,961

8. Ortolá, KTM, + 0,966

9. Piqueras, Honda, + 0,991

10. Farioli, Honda, + 1,017

11. Lunetta, Honda, + 1,101

12. Roulstone, KTM, + 1,211

13. Muñoz, KTM, + 1,219

14. Kelso, KTM, + 1,433

15. O’Shea, Honda, + 1,514

16. Yamanaka, KTM, + 1,659

17. Zurutuza, KTM, + 1,696

18. Furusato, Honda, + 1,777

19. Carraro, KTM, + 1,967

20. Esteban, GASGAS, + 2,102

21. Dettwiler, KTM, + 2,204

22. Buasri, Honda, + 2,291

23. Suzuki, Husqvarna, + 2,405

– Fellon, KTM, keine Zeit