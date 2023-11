Daniel Holgado: Operation gut verlaufen

Der Moto3-WM-Fünfte Daniel Holgado wurde heute im Klinikum von Dr. Mir in Barcelona an beiden Unterarmen operiert.

Daniel Holgado verzichtete während der Saison auf eine Operation wegen seiner regelmäßigen «arm pump»-Probleme. Er wurde aber oft in der Mittagspause mit umfangreichen Eisbeuteln gesehen, mit denen er die Beschwerden in den geschwollenen und harten Unterarmen lindern wollte. Doch der 18-jährige Spanier aus dem Red Bull KTM Tech3-Team von Hervé Poncharal verlor in der zweiten Rennhälfte immer wieder Top-Positionen, weil er wegen der Taubheitsgefühle in den Unterarmen das Tempo drosseln musste.

So blieb von der einst überlegenen WM-Führung mit 41 Punkten Vorsprung am Ende nur der fünfte WM-Rang. Holgado überlegte in den letzten Wochen, wo er sich operieren lassen sollte, um von den Auswirkungen und Symptomen des Compartement-Syndroms, einer Berufskrankheit der Motorradrennfahrer, künftig nicht mehr behindert zu werden. Er entschied sich schließlich für das Hospital Universitari Dexeus von Dr. Xavier Mir in Barcelona und meldete heute Abend in guter Laune: «Die beiden Eingriffe sind gut verlaufen.»

Holgado hat am Montag in Valencia die 2024-Version der neuen KTM RC4 und einen neuen Moto3-Rundenrekord aufgestellt.

Moto3-Test, kombinierte Zeitenliste, Valencia (27.11.):

1. Holgado, KTM, 1:37,300 min

2. Rueda, KTM, + 0,383

3. Alonso, GASGAS, + 0,675

4. Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5. Almansa, Honda, + 0,849

6. Bertelle, Honda, + 0,878

7. Veijer, Husqvarna, + 0,961

8. Ortolá, KTM, + 0,966

9. Piqueras, Honda, + 0,991

10. Farioli, Honda, + 1,017

11. Lunetta, Honda, + 1,101

12. Roulstone, KTM, + 1,211

13. Muñoz, KTM, + 1,219

14. Kelso, KTM, + 1,433

15. O’Shea, Honda, + 1,514

16. Yamanaka, KTM, + 1,659

17. Zurutuza, KTM, + 1,696

18. Furusato, Honda, + 1,777

19. Carraro, KTM, + 1,967

20. Esteban, GASGAS, + 2,102

21. Dettwiler, KTM, + 2,204

22. Buasri, Honda, + 2,291

23. Suzuki, Husqvarna, + 2,405

– Fellon, KTM, keine Zeit

Moto2-Test, kombinierte Zeitenliste, Valencia (27.11.):

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230