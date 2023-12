Sachsenring: Künftige MotoGP-Piloten gesucht

Wenngleich Deutschland im GP-Spitzensport aktuell nicht einmal mehr eine Nebenrolle spielt, stimmt es zumindest am Sachsenring an der Basis: Mit Pocket-Bike-Schnupperkursen werden stetig neue Rennfahrer akquiriert.

Mit Meistertiteln in allen deutschen Einstiegs-Serien für den AMC-Sachsenring-Nachwuchs gibt der Erfolg dem Engagement des sportlichen Ausrichters des Motorrad Grand Prix Deutschland recht. So gewann Fynn Kratochwil aus Mühlhausen den ADAC Mini Bike Cup sowie die erstmals in Deutschland ausgeschriebene MiniGP-Klasse. In der Mini-Bike-Klasse Junior entwickelte sich der Chemnitzer Lenny Valentino Jentsch zum Seriensieger und Titelträger. Im ADAC Pocket Bike Cup entscheiden Till Trinks aus Meerane die Klasse Blata/GRC und Alwin Munzert aus Mülsen die Klasse Polini für sich. Fünf von fünf vakanten Titeln sind die neuerliche stolze Bilanz.

Etwas überhaupt erst einmal anzuschieben, ist aber ein hartes Brot. Damit von unten immer wieder etwas nachkommt, veranstaltet federführend der Hohenstein-Ernstthaler Ronny Heinrich seit 2008 im Auftrag des AMC Sachsenring zwei Mal zwei Schnupperkurse jährlich – einen zweigeteilten Tag im April und einen im September. «Es läuft damit ganz gut. So hatten wir zum Beispiel für unsere letzten Kurse mehr Anmeldung als Plätze. Diejenigen, die diesmal nicht berücksichtigt werden konnten, schieben wir auf den Termin im April 2024», berichtete der 40-Jährige.

Damit erübrigt sich auch die Frage, ob es aufgrund der kargen Beteiligung deutscher Rennfahrer an den Weltmeisterschaften sowie dem aktuellen Rückzug des Teams PrüstelGP aus der Moto3-WM ein Nachwuchsproblem gebe oder eines daraus entstehen könnte. «Im Prinzip nicht, zumindest nicht auf dieser Ebene und in unserer Region», sagte Heinrich dazu. «Die Kinder sind durch die MotoGP auf dem Sachsenring so oder so heiß auf Rennsport und haben internationale Stars wie Valentino Rossi, Marc Márquez oder jetzt erfolgreiche Fahrer der jüngeren Generation als Idole. Da mache ich mir für die Basis hier keine Sorgen. Allerdings wäre es nicht schlecht, wenn es in anderen Regionen Deutschlands mehr Engagement gäbe. Da ist aber leider tote Hose.»

Aus den beiden diesjährigen AMC-Schnupperkursen mit insgesamt 18 Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen sind sechs Anmeldungen, also ein Drittel, für die regelmäßigen Trainings hervorgegangen. Die Kosten für einen Schnupperkurs für interessierte Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren belaufen sich auf 70 Euro. Darin enthalten sind die Nutzung des Pocket-Bikes sowie der kompletten Schutzausrüstung.

Dem Verein beitreten muss man danach aber noch nicht, der nächste Schritt sind lediglich Trainings. Ronny Heinrich empfiehlt – je nach Talent – mindestens ein halbes bis ein Jahr Training, bevor ein Gaststart bei einem Rennen ein Thema werden kann.

Der Unkostenbeitrag für die Trainings in der Karthalle des VSZ oder im Sommer auf den Außenanlagen der Arena E in Mülsen beträgt 30 Euro. Wer die Rennerei dann ernsthaft angehen möchte, benötigt ein eigenes Pocket-Bike, welches rund 2000 Euro kostet. Für die eigene Ausrüstung werden noch einmal rund 800 Euro fällig. Hinzu kommen die Reise- und Übernachtungskosten (in der Regel werden Wohnmobile genutzt) für die Rennen. Allein zu diesen fährt man deutschlandweit rund 5000 Kilometer.

Infos zu den nächsten Schnupperkursen und dem Einstieg in den Rennsport im Allgemeinen kann man unter info@amc-sachsenring.de erfragen.