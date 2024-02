Paolo Simoncelli: «Marco ist die Essenz von allem»

Im Namen des unvergessenen Marco Simoncelli bringt sein Vater Paolo auch 2024 ein Moto3- und MotoE-Team an den Start. Bei der SIC58-Teamvorstellung in Misano fand er bewegende Worte.

Es war eine der schwersten Stunden in der Geschichte der Motorrad-WM, als Marco Simoncelli am 23. Oktober 2011 auf dem Sepang International Circuit (kurz SIC) tödlich verunglückte. Der charismatische 250-ccm-Weltmeister von 2008 wurde nur 24 Jahre alt. Papa Paolo nahm sich nach dem Schicksalsschlag fest vor, zu Ehren von Marco einmal mit einem eigenen Team in das GP-Paddock zurückkehren – und 2017 verwirklichte er dieses Vorhaben mit dem Debüt der «SIC58 Squadra Corse» in der Moto3-WM.

Am Mittwoch präsentierte sich die Simoncelli-Truppe für die Saison 2024 mit den Moto3-Neuzugängen Luca Lunetta und Filippo Farioli sowie den MotoE-Piloten Kevin Manfredi und Massimo Roccoli offiziell. Traditionell wird die SIC-Teamvorstellung am Misano World Circuit abgehalten, der seit 2012 nach Marco Simoncelli benannt ist.

Bei der Gelegenheit stimmte Paolo seine Mannschaft, die Partner und Medienvertreter auf seine Weise mit einer emotionalen Botschaft auf die neue Saison sein: «‚Ich habe die San Carlo-Chips nur deshalb gekauft, weil ein Bild von Sic auf der Verpackung war, und jetzt kann ich mir kein Startfeld ohne eure Farben vorstellen.‘ Das hat mir vor Kurzem ein Mädchen geschickt, das inzwischen groß geworden ist, und sie hat mich damit dazu gebracht darüber nachzudenken, was dieses Team für mich bedeutet.»

«Mit einem Teil von euch sind wir wegen eurer Vergangenheit mit Marco verbunden, weil ihr ihn persönlich kennengelernt habt, weil er einen Weg zu euch nach Hause und in euer Herz gefunden hat. Zuerst Freunde, dann Sponsoren. Andere sind hier, weil sie von seinen sportlichen Leistungen mitgerissen wurden, und sein Talent ihn zu eurem Freund gemacht hat. Für uns alle gilt, dass wir uns in seine Tapferkeit auf der Strecke und seinen Sanftmut abseits davon verliebt haben. Und zu einem kleineren Stück liegt es auch daran, dass ich etwas von diesem Job verstehe.»

«Ich möchte einen Toast aussprechen auf die SIC58 Squadra Corse, auf der manchmal mit dem Finger gezeigt wird, weil wir zu direkt sind, aber letztendlich sind wir in einer falschen und törichten Welt wie der heutigen echter denn je», fuhr Paolo Simoncelli fort. «Ein Toast auf euch alle, die ein Teil davon sind, weil es ohne diese Pfeiler keine Squadra Corse geben würde. Das gilt auch für Marco, der die Essenz von allem ist. Ohne ihn hätten wir keinen Grund hier zu sein.»

«Gemeinsam sind wir der Beweis dafür, dass man, wenn ein Traum zerbricht, dazu in der Lage sein muss, einen neuen zu schaffen, indem man es Tag für Tag probiert, bis zum Schluss, denn nur auf diese Weise kann man groß werden», betonte der SIC58-Teamchef. «Ein Toast auf unsere Sturheit, weil wir nie aufgeben und jedes Jahr den Mut haben, es mit derselben Kraft wie im ersten Jahr wieder zu versuchen – oder vielleicht noch mehr.»