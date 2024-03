David Almansa: Hand zertrümmert und geflickt

Patient in Barcelona. Der 18-Jährige David Almansa nach erfolgreicher Handoperation durch Dr. Mir

David Almansa erlebt beim Auftakt die schmerzhafte Seite des Sports. Der Spanier ging zweimal zu Boden und verletzte sich im Training an der linken Hand

Die spanische Nachwuchshoffnung David Almansa erlebte den ersten GP des Jahres nicht. Schon im Training zog er sich Brüche an der Hand zu. Nun wurde auch er erfolgreich von Dr. Xavier Mir operiert.

Nach einigen vielversprechenden Wild Card-Einsätzen 2022 und 2023 gelang es David Almansa für 2024 einen fixen Startplatz in der Moto3-WM zu ergattern. Der 18-Jährige wurde vom Snipers-Team unter Vertrag genommen. Teamkollege ist der Italiener Matteo Bertelle.

Neben Jake Dixon in der Moto2-Kategorie war Almansa der einzige Pilot, der bereits vor dem ersten Grand Prix-Rennen auf der Liste der Verletzten auftauchte. Schon im ersten freien Training ging der Spanier zu Boden. In der zweiten Sitzung am Freitag flog Almansa dann noch unglücklicher von seiner gelb-schwarzen Honda.

Noch vor Ort wurden Frakturen am linken Handgelenk festgestellt. Operiert wurde der Pechvogel aber erst nach seiner Rückkehr, ebenfalls von Dr. Mir in Barcelona. Der erfahrene Chirurg, der zuletzt auch die beiden Formel 1-Stars Lance Stroll und Daniel Ricciardo unter dem Skalpell hatte, versorgte die Dreifach-Fraktur.

Den kommenden Lauf in Portimao wird der eingegipste Youngster auslassen müssen. Aufgrund der ernsthaften Verletzung darf auch an einer Rückkehr beim US-Grand Prix in Austin gezweifelt werden.