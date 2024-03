Neuer GASGAS Held Nr. 2: Jacob Roulstone

Neben dem in den letzten Tagen auch zum Medienstar aufgestiegenen Pedro Acosta, feierte im GASGAS-Team um Hérve Poncheral ein zweiter Pilot ein spektakuläres Klassen-Debüt: Jacob Roulstone

Der 19-jährige Jacob Roulstone fährt dieses Jahr seine erste Grand Prix-Saison. Ein völlig unbeschriebenes Blatt ist der Australier nicht. Die letzten beiden Jahre absolvierte Roulstone seine Rennfahrer-Ausbildung im Red Bull Rookies Cup. Zugleich ging der Youngster in der Moto2-Junior-WM ans Gas. Wie andere berühmte Vorgänger vom anderen Ende der Welt, ob Casey Stoner oder Jack Miller, ließ der angehende Rennprofi Australien hinter sich und zog ins Motorrad-Rennsport-Mutterland Spanien.

Trotz eines nach Papierform nicht überragenden fünften Gesamtrangs im Rookies Cup entschied sich Poncheral bei der Aufstellung seines aktuellen GP-Fahrer-Kaders für den schlaksigen Aussie. Als Teamkollege von Titelanwärter Dani Holgado wurde ihm eine Moto3 KTM in GASGAS-Farben untergeschoben.

Wer zum Rennauftakt 2024 noch Zweifel am Potenzial des Aufsteigers hatte, dem wurden in Losail alle Argumente aus der Hand genommen. Jacob Roulstone gab einen Einstand nach Lehrbuch. Im ersten Training konzentrierte sich der Wüsten-Neuling auf das Kennenlernen der Piste. Ab der zweiten Sitzung zog Roulstone das Tempo an und schaffte bei seiner Premiere den direkten Einstieg ins Qualifying 2. Auch diese heiße Veranstaltung überstand der Australier sturz- und fehlerfrei.

Von Startplatz 17 ging es für die #12 am Sonntag auf die große Grand Prix Reise. Der Moto3-WM Rookie leistete erstaunliches. Während Holgado bis zur letzten Kurve des Rennens auf Platz 1 fuhr, befand sich auch die zweite GASGAS unter Roulstone nur zehn Sekunden hinter den Spitzenreitern. Im Ziel holte «JR» Platz 10 und im ersten Anlauf ein halbes Dutzend WM-Zähler.

Ein fraglos grandioser Start. Dass der coole Jacob Roulstone am Rennsonntag nicht auf medialen Händen getragen wurde, dafür kann sich der Frischling bei seinen GASGAS-Kollegen bedanken. Holgado lieferte als Zweiter ab. Und was der gleich alte Pedro Acosta in der Königsklasse aufführte, bedarf an dieser Stelle keine weitere Erwähnung. Das laute «Hurra» sei hiermit nachgeholt.