Moto3: David Alonsó dominiert das Training

Beeindruckend. David Alonso, Sieger des Auftakts, hat bislang auch in Portugal das Zepter in der Gashand

Das gab es selten: Der Kolumbianer lag von der ersten bis zur letzten Minute des Trainings an erster Stelle. Für die Moto3-Klasse war es der erste Ausritt des Tages. Noah Dettwiler auf Platz 24.

Nachdem die Stars der kleinsten GP-Klasse von den ungenügenden Streckenbedingungen um ihre freies Training am heutigen Morgen gebracht wurden, ging es für die 25-Piloten in der Sitzung am frühen Nachmittag ohne Schonfrist um den Einzug ins begehrte Qualifying 2.

Von der ersten Runde gab Aspar-Nachwuchsstar David Alonso klar das Tempo vor. Nach zehn Minuten auf der jetzt einwandfreien Piste führte Alonso mit über einer Sekunde vor Joel Kelso. Im Endspurt der 35-Minuten Einheit legte die Nummer 80 weiter nach und baute seinen Vorsprung auf beeindruckende 1,34 sec. aus. Ohne Frage ein Ritt der Meisterklasse des erst 17-jährigen Kolumbianers.

Kurz vor Ende verkürzte der Australier Joel Kelso dramatisch (+0,037 sec.), Alonso blieb an der Spitze des Klassements.

Gut los ging es bei der ersten Moto3-Action des Tages für Noah Dettwiler. Der Schweizer KTM-Rookie lag bis zur Mitte an der 13. Stelle. Als die harten Endspurt-Bandagen ausgepackt wurden, ging es für den Neuling wieder auf die 24. Position zurück. Mit 2,5 sec. zeigt sein Rückstand aber einen Aufwärtstrend.

Bis zehn Minuten vor Ende des Trainings hatten sich auch die weiteren Spitzenfahrer Ivan Ortola und Dani Holgado innerhalb der Top 14 eingefunden.

Die beiden Husqvarna-Piloten aus dem Team von Peter Öttl verpassten den direkten Einzug ins Q2.

Übrigens: Der in Katar zu Boden gegangene und verletzte David Almansa wird kurioserweise von einem Piloten aus eben jenem Wüstenstaat, dem 18-jährigen Hamad Al Sahouti, ersetzt. Der mit der Strecke völlig unvertraute Ersatz-Youngster verpasste im ersten Anlauf die 105 % Hürde.

Ergebnis Moto3-Training 1

1. David Alonso (CO) CFMOTO 1:47,970 min

2. Joel Kelso (AUS) BOE Motorsports +0,037 sec.

3. Matteo Bertelle (I) Snipers +0,679 sec.

4. José Antonio Rueda (E) Red Bull KTM Ajo +0,795 sec.

5. Riccardo Rossi (I) CIP Green Power +0,982 sec.

6. Filippo Farioli (I) SIC58 + 1,059 sec.

7. Angel Piqueras (E) Leopard Racing +1,125 sec.

8. Scott Ogden (GB) MLav , +1,145 sec.

9. Daniel Holgado (E) GASGAS Tech3 +1,223 sec.

10. Stefano Nepa (I) MTA +1,308 sec.

11. Joel Esteban (E) CFMOTO +1,441 sec.

12. Ryusei Yamanaka (J) MT Helmets - MSI +1,445 sec.

13. Ivan Ortola (E) MT Helmets - MSI +1,590 sec.

14. Vicente Pérez (E) Red Bull KTM Ajo +1,620