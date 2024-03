Moto3: Rueda vor Kelso und Alonso

Suboptimal. Letzter Startplat für die Schweiz nach einem Fehler in der Box

Drei KTM-Piloten aus drei verschiedenen Team belegen die erste Startreihe des Moto3-Feldes. José Antonio Rueda gelang die Pole-Position. Noah Dettwiler muss von ganz hinten starten.

Bei idealen Wetter- und guten Streckenbedingungen gingen die schnellsten 18 Moto3-Fahrer auf die herrliche Berg- und Talbahn. Das Q2 entwickelte sich schnell zu einem Duell von David Alonso und José Antonio Rueda. Der Red Bull-Pilot Rueda war der erste, dem es gelang in die 1:46er Zeiten einzudringen. In der Schlussphase meldete sich wieder der Trainingsschnellste Kelso zu Wort. Drei Minuten vor der Flagge lag der Australier von BOE Motorsports an der ersten Stelle.

Mit einer sensationellen Schlussrunde schnappte sich dann aber der junge Mann aus dem Team von Aki Ajo die begehrte Pole-Position. Er schlägt Alonso um 0,059 sec. Platz drei holt sich David Alonso.

Dani Holgado, Collin Veijer und Ricardo Rossi sichern sich die zweite Startreihe. Bemerkenswert die Vorstellung der beiden Rookies Joel Esteban und Jacob Roulstone. Der Spanier vom Aspar-Team landet auf Position 11, GASGAS-Tech3-Neuling Roulstone wird 14.

Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) pilotierte die beste Honda auf Rang acht.

Sehr unglücklich agierte die Mannschaft des jungen Schweizers Noah Dettwiler in Quali eins. Platz 22, so die Ausgangsbasis. Das Team entschied sich dafür, den jungen Einsteiger erst zur finalen Hatz auf die Strecke zu schicken. Leider zu spät. Dettwiler wurde noch vor der ersten gezeiteten Runde abgewunken. Der grobe Timing-Fehler der Mannschaft verschickte den Rookie auf den 25. und letzten Startplatz für den morgigen Moto3-GP.

Ergebnis Moto3-Qualifying 2

1. José Antonio Rueda (E) Red Bull KTM Ajo 1:46,379 min

2. Joel Kelso (AUS) BOE Motorsports +0,059 sec.

3. David Alonso (CO) CFMOTO +0,118 sec.

4. Daniel Holgado (E) GASGAS Tech3 +0,168 sec.

5. Riccardo Rossi (I) CIP Green Power +0,438 sec.

6. Collin Veijer (NL) Husqvarna GP +0,495 sec.

7. Ivan Ortola (E) MT Helmets - MSI +0,570 sec.

8. Filippo Farioli (I) SIC58 + 0,651 sec.

9. Scott Ogden (GB) MLav , +0,794 sec.

10. Stefano Nepa (I) MTA +0,828 sec.

11. Joel Esteban (E) CFMOTO +0,957 sec.

12. Matteo Bertelle (I) Snipers +0,987 sec.

13. David Muñoz (E) BOE Motorsports +1,015 sec.

14. Jacob Roulstone (AUS) GASGAS Tech3 +1,084 sec.

15. Adrián Fernández (E) Leopard +1,121 sec.

16. Nicola Fabio Carraro (I) MTA + 1,315 sec.

17. Ryusei Yamanaka (J) MT Helmets - MSI +1,492 sec.

18. Vicente Pérez (E) Red Bull KTM Ajo +1,620