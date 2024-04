David Alonso wieder Schnellster in Practice 2 13.04.2024 - 16:29 Von Thomas Kuttruf

© Seidenglanz Unantastbar auch im zweiten Zeittraining: CFMOTO-Pilot David Alonso © Seidenglanz Rang 3 in der dritten Ausfahrt in Austin für KTM-Pilot Ivan Ortola

David Alonso zeigte auch am Samstag keine Schwäche. Nach einigen Führungswechseln an der Spitze, stellte der Aspar-Pilot in den letzten Minuten wieder die bekannte Rangordnung her. Joel Kelso und Ivan Ortola folgen.