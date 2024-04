Moto3: David Alonso brilliert mit einer Rekordrunde

Im ersten Zeittraining der Moto3 präsentierte sich David Alonso erneut in bestechener Form. Der CFMOTO-Pilot drehte in Jerez die mit Abstand schnellste jemals gefahrene Runde der kleinen Klasse.

Keine Zweifel an seinen Jerez-Ambitionen ließ CFMOTO-Pilot David Alonso aufkommen. Mit Beginn der Action auf der Rennstrecke fuhr der Kolumbianer, der gestern seinen 19. Geburtstag feierte, in einer eigenen Welt. Am Ende des freien Trainings hatte Alonso fast 1,1 Sekunden zwischen sich und die Moto3-Meute gelegt. Schon in der Früh hatte Alonso mit den erstmals in Jerez an einem GP-Wochenende verwendeten Pirelli-Reifen den bestehenden Moto3-Streckenrekord unterboten.

In der zweiten 35-minütigen Sitzung ging es bereits um den provisorischen Einzug ins begehrte zweite Qualifying. Zunächst war es Ivan Ortola der sich an die Spitze des Feldes setzte, dich gefolgt von David Alonso. Aufgrund der gestiegenen Temperaturen waren die Rundenzeiten langsamer als im freien Training. Im Endspurt des Zeittrainings legte der Kolumbianer dann nach. Mit einer Serie von Verbesserungen übernahm Alonso wieder das Zepter. Knapp dahinter hatte sich nun auch Husqvarna-Racer Collin Veijer in Stellung gebracht. Der Niederländer hielt den Kontakt zur Spitze und schafft als Dritter souverän den vorläufigen Sprung ins Q2.

Fünf Minuten vor Ende die Sensation. Mit einer neuen schnellsten Runde verdrängt GASGAS-Fahrer Roulstone Alonso von der Spitze. Das ließ Alonso nicht auf sich sitzen. Mit einer erstmals auf einem Moto3-Renner gefahrenen 1:43 Runde demontierte der Aspar-Pilot das gesamte Feld - und verdrängte Roulstone klar auf die zweite Position.

Der Niederländer Veijer hielt den Kontakt zur Spitze und schaffte als Dritter souverän den vorläufigen Sprung ins Q2. Einen ordentlichen ersten Trainingstag zeigte der WM-Führende Dani Holgado. Der Spanier landet auf Position vier.

Direkt dahinter die beste Honda besetzt mit Snipers-Pilot David Almansa.

Noch nicht richtig in Tritt kam der junge Schweizer Noah Dettwiler auf seiner KTM RC4. Trotz einer deutlichen Zeitverbesserung in der Mittagssitzung steht der 23. Platz als bescheidene Ausbeute des ersten Tages.

Ergebnisse Moto3 Jerez, Training 1:

1. Alonso, CFMOTO, 1:43,710 min

2. Roulstone, GASGAS, +0,969 sec

3. Veijer, Husqvarna, + 1,052

4. Holgado, GASGAS, + 1,182

5. Almansa, Honda + 1,412

6. Kelso, KTM, + 1,448

7. Ortola, KTM + 1,453

8. Rossi, KTM, + 1,468

9. Munoz, KTM, +1,487

10. Nepa, KTM,+ 1,58711. Yamanaka, KTM, + 1,774

11. Suzuki, Husqvarna, + 1,623

12.Yamanaka, KTM, + 1,764

13. Esteban, CFMOTO, 1,783

14. Ogden, Honda, +1,856



23. Noah Dettwiler, KTM, +2,607



Ergebnisse Moto3 Jerez, FP1:

1. Alonso, CFMOTO, 1:44,590 min

2. Munoz, KTM, + 1,079 sec

3. Fernández, Honda, + 1,329

4. Ortola, KTM, + 1,380

5. Piqueras, Honda, + 1,650

6. Veijer, Husqvarna, + 1,668

7. Yamanaka, KTM, + 1,774

8. Roulstone, GASGAS, + 1,843

9. Rossi, KTM, + 1,934

10. Carraro, KTM, + 2,004

11. Holgado, GASGAS, + 2,025

13. Ogden, KTM, + 2,086

14. Suzuki, Husqvarna, + 2,122

15.Whatley, Honda, + 2,224



24. Noah Dettwiler, KTM, +3,553