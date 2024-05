Jose Antonio Rueda (KTM): Nächster Versuch in Le Mans

Alle guten Dinge sind drei. Nachdem der Hoffnungsträger des Moto3-Teams von Aki Ajo die letzten beiden Moto3-Wettkämpfe in letzter Minute auslassen musste, soll es für Jose Antonio Rueda in Le Mans wieder rund gehen.

Aki Ajo lässt sich so leicht nicht aus der Ruhe bringen. Doch die ersten vier GP-Rennen haben den Finnen durchaus herausgefordert. Denn anstatt wie erhofft die Rennsaison nach einer intensiven Vorbereitung nur herunterzuspulen, ließ besonders die Moto3-Abteilung bislang überhaupt keine Ruhe aufkommen.

Von Anfang an war geplant, die ersten beiden Events des Jahres mit Vicente Perez statt mit Xabi Zurutuza zu bestreiten. Der Baske Zurutzuza war schlicht zu jung, um den aktuellen Vorschriften zu entsprechen. Der Ersatzpilot machte einen guten Job und holte in Portugal Punkte.

Fixstarter Jose Antonio Rueda glänzte von Beginn der Saison mit Spitzenzeiten. Der Auftakt ging dennoch daneben. Null Punkte nach einem Crash. Jubel gab es dagegen in Portugal. Zunächst schnappte sich Rueda seine erste Pole-Position. Im Rennen verpasste er den Sieg dann nur um wenige Hundertstel.

In den USA reiste die Ajo-Mannschaft dann mit Rookie Zurutuza und Jose Antonio Rueda. Der wurde bekanntermaßen nach dem Qualifying mit einem akuten Blinddarmvorfall aus dem Event verbannt. Aufgrund der Distanz war es nicht möglich, Ersatzpilot Perez, nun für Rueda, pünktlich einzufliegen.

Beim Heimrennen der Spanier am vorletzten Wochenende in Jerez wiederholte sich das Spiel in ähnlicher Form. Rueda war vor Ort und gewillt zu trainieren – doch pünktlich zum Start der ersten Session fühlte sich Rueda nicht fit und musste erneut zurückziehen. Diesmal aber schaffte es Vicente Perez rechtzeitig ins Leder. Am Samstag sauste die #21 statt der #99 um den Kurs und im nassen Training holte Perez Platz 11.

Im Rennen blieben allerdings beide Ajo-Youngster außerhalb der Punkte.

Laut seines Teams fühlt sich der 18-jährige Rueda fit, um nach zwei Aussetzern beim Frankreich-GP wieder selbst auf Punktejagd zu gehen. Auf WM-Spitzenreiter Dani Holgado fehlen aber schon 54 Zähler. Rueda muss sich in jedem Fall am Donnerstag im Fahrerlager einem medizinischen Check unterziehen. Solange der nicht bestanden ist, dürfte Vicente Perez noch keine anderen Verabredungen fürs Wochenende eingehen.