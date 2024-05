Moto3: Doppelführung für CFMOTO, Alonso Schnellster

Unter strahlend blauem Himmel kämpfte das Feld der Moto3-WM in Le Mans um die beste Ausgangslage für die Qualifikationen am Samstag. Überragend agierte die CFMOTO-Mannschaft. Noah Dettwiler auf Platz 20.

Wenig überraschend ging bereits in der ersten freien Sitzung der kleinsten GP-Kategorie gewaltig die Post ab. Perfekte Bedingungen auf dem Bugatti Circuit hatten dafür gesorgt, dass CFMOTO-Star David Alonso den Freitag mit einem neuen Moto3-Streckenrekord eröffnet hatte. Der 18-Jährige verpasste dem ersten Verfolger Filippo Farioli fast 0,8 sec. WM-Tabellenführer Dani Holgado war in den Frankreich-GP als solider Vierter gestartet.

Für Rookie Noah Dettwiler war das freie Training die überhaupt erste Ausfahrt auf der legendären Rennstrecke. Der Schweizer landete in der Früh auf Position 25.

Im offiziellen Training, bei dem die ersten 14 Fahrer bereits die Chance auf den direkten Einzug in zweite Qualifying haben, war es zunächst wieder David Alonso, der die Richtung vorgab. Gut dabei auch Holgado und Joel Kelso. Doch der Australier Kelso crashte zur Mitte der Sitzung aus dem Geschehen. Später konnte der KTM-Pilot das Training wieder aufnehmen und sogar wieder auf die neunte Position vorstoßen.

Gegen Ende der 35-minütigen Einheit verschärfte sich das Tempo und das Feld der 26 Youngster rückte näher zusammen. In einem Dreikampf zwischen Alsono, Holgado und dem überraschend auftrumpfenden Joel Esteban setzte sich final wieder einmal der Kolumbianer Alonso in Szene. Fast eine halbe Sekunde fuhr der 18-Jährige auf seinen Teamkollegen Joel Esteban heraus. Holgado liegt nach dem ersten Tag in Le Mans an dritter Stelle. Es folgen der endlich wieder genesene Jose Antonio Rueda und der Sieger des letzten Rennens, Collin Veijer. Bemerkenswert auch die weiteren Rookies Piqueras (8.) und Roulstone (10.).

Sehr gut lief es auch im zweiten Anlauf der immer noch ungewohnten Piste für Noah Dettwiller. Der Schweizer schaffte es, seinen Rückstand zur Moto3-Spitze zu halbieren. Mit überschaubaren 1,4 sec. auf Alonso hält der KTM-Rookie Position 20

Ergebnisse Moto3 Le Mans, Training 1:

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 1:40,470 min

2. Joel Esteban (E), CFMOTO, + 0,480 sec

3. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,586

4. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,731

5. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,745

6. Riccardo Rossi (I), KTM, +0,840

7. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +0,869

8. Angel Piqueras (E), Honda, +0,886

9. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,983

10. Jacob Roulstone (AUS), +1,051

11. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,156

12. David Muñoz (E), KTM, +1,159

13. Ivan Ortola (E), KTM, +1,164

14. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,197



20. Noah Noah Dettwiler (CH), KTM, +1,414