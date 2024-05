Pole-Position in Le Mans für Moto3-Star Alonso 11.05.2024 - 13:52 Von Thomas Kuttruf

© Seidenglanz Bleibt der schnellste Moto3-Pilot: CFMOTO-Star David Alonso

Lange sah es so aus, als ob sich WM-Tabellenführer Dani Holgado für das Moto3-Rennen in Le Mans den besten Startplatz sicher würde. Doch mit einer Sensationsrunde ging die Pole-Position doch noch an David Alonso.