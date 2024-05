Barcelona Zeittraining: David Alonso auf Rekordjagd

Im freien Training der Moto3 am Morgen hatte David Alonso einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Im Zeittraining ging es neben den begehrten Plätzen im Q2 am Samstag auch auf die Jagd nach einer Rekordzeit.

In der 45-Minuten-Session des Zeittrainings in der Moto3 geht es direkt um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag. Die ersten 14 der 26 Starter sind direkt qualifiziert. Schnellster Mann des frühen Nachmittags in Barcelona ist der Kolumbianer David Alonso auf seiner CFMOTO.

Der Freitag in Barcelona steht in der Moto3 heute unter dem Zeichen der Rekord-Jagd. CFMOTO-Pilot David Alonso hatte das freie Training am Vormittag als Schnellster beendet – und dabei einen Rundenrekord der Klasse aufgestellt. In 1:46,838 Min. umrundete der in Madrid geborene Kolumbianer den Circuit de Catalunya, war dabei der einzige Pilot, der die 1:46-er Marke erreichte. Im Zeittraining ging die Rekord-Jagd weiter. Am Ende fehlten sechs Hundertstel zu einem am neuen Moto3-Rekord.

In der frühen Phase der Session führt der Niederländer Collin Veijer (Husqvarna GP) zunächst das Feld an. David Alonso setzt sich dann mit einer 1:47,984 vor ihn. Und dann purzeln die Zeiten. Mit noch zehn Minuten auf der Uhr der Angriff von Holdago: Mit 1:47,136 kommt der Spanier dem 1:46-er Bereich nah. Doch dann kommt José Antonio Rueda, setzt seine 1:47,055 mit noch sieben Minuten zu fahren.

Noch drei Minuten zu fahren – und dann fällt die 1:46-er Marke! Alonso setzt eine 1:46,897. Knapp und nur 59 Tausendstel am morgendlichen Rekord vorbei. Ein lockerer Platz 1.

Der WM-Führende Dani Holgado (GASGAS Tech3) schafft es nur auf den dritten Platz. Insgesamt sind die Top 5 aber klar dominiert von den «Big Five» der Moto3.

Für die, die den Sprung noch nicht geschafft haben, gibt es morgen früh eine zweite Chance: Wenn ein Fahrer dort im Training eine Zeit schafft, mit der er es kombiniert unter die Top 14 geschafft hätte, rutscht er nach.

Der indonesische Wildcard-Fahrer Arbi Aditama wurde mit Abstand Letzter derer, die eine Zeit gesetzt haben. Adrián Fernández hatte kurz vor der Session einen Motorschaden und konnte nicht starten.

Deutlich verbessern konnte sich der Schweizer Noah Dettwiler. Mit Position 23 wird der Rookie auf der ihm gut bekannten Piste allerdings nicht zufrieden sein.

Ergebnisse Moto3 Circuit de Catalunya, P1 (24. Mai):

1. David Alonso (CO) CFMOTO 1:46,879 Min.

2. José Antonio Rueda (E) KTM +0,158

3. Daniel Holgado (E) GASGAS +0,239

4. Collin Veijer (NL) Husqvarna +0,255

5. Ivan Ortola (E) KTM +0,341

6. Filippo Farioli (I) Honda +0,570

7. Luca Lunetta (I) Honda +0,575

8. Jacob Roulstone (AUS) GASGAS +0,639

9. Stefano Nepa (I) KTM +0,738

10. Nicola Fabio Carraro (I) KTM +0,778

11. Taiyo Furusato (J) Honda +0,821

12. Joel Esteban (E) CFMOTO +0,891

13. David Muñoz (E) KTM +0,920

14. Joel Kelso (AUS) KTM +1,021

15. Riccardo Rossi (I) KTM +1,0022

16. Ryusei Yamanaka (J) KTM +1,121

17. Scott Ogden (GB) Honda +1,251

18. Tatsuki Suzuki (J) Husqvarna +1,312

19. Xabi Zurutuza (E) KTM +1,448

20. Matteo Bertelle (I) Honda +1,520

21. Angel Piqueras (E) Honda +1,547

22. David Almansa (E) Honda +1,655

23. Noah Dettwiler (CH) KTM +1,792

24. Joshua Whatley (GB) Honda +2,068

25. Tatchakorn Buasri (T) Honda +2,215

26. Arbi Aditama (IDN) Honda +3,764

27. Adrián Fernández (E) Honda -