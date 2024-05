Stark: David Alonso holt Sieg und WM-Führung

Bei idealen Bedingungen auf der GP-Piste in Montmelo bei Barcelona lieferten sich 27 Moto3-Racer einen engen Schlagabtausch. CFMOTO-Star David Alonso verweist die Spanier Ortola und Rueda auf die Plätze.

Die klarsten Absichten vor dem Start zum sechsten Moto3-Grand Prix der Saison hatte dieses Mal Ivan Ortola formuliert. Für sein MSi-Team war es damit bis dato ein sehr erfolgreiches Wochenenden in Catalunya, da auch in der Moto2 mit Sergio Garcia die Pole-Position an das von Helmhersteller MT finanzierte Team gegangen war.

Ebenfalls aus der ersten Startreihe donnerten Colin Veijer sowie Jose Antonio Rueda, dem das Kunststück gelang, alle Rennen 2024 aus der ersten Reihe zu starten. Trotz starken Zeiten in den freien Trainings blieb dem zuletzt überragenden Kolumbianer David Alonso nur der sechste Startplatz. Die Deutschsprachigen blickten in Startreihe 8 auf den Schweizer Rookie Noah Dettwiler. Knapp 2,5 Sekunden Rückstand auf Ortola bedeuteten Startplatz 24.

Ivan Ortola gelang ein Traumstart. Der Spanier kehrte aus der ersten mit einem Vorsprung von über einer halben Sekunde zurück. Auch GASGAS-Pilot Dani Holgado war bestens von der Linie gekommen; er nahm die Verfolgung der #48 auf. Wie so oft in der Moto3 gelang aber keinem Piloten die Flucht.

Während die Mitfavoriten auf den Sieg Veijer, Rueda und Alonso ebenfalls Teil der Spitzengruppe waren, überraschte der von Platz 10 gestartete Rookie Luca Lunetta. Mit seinem leuchtenden Helm und der Startnummer 58 seines Helden Marco Simoncelli wirbelte der Italiener zwischenzeitlich an dritter Stelle.

Als sich die Hektik der Startphase gelegt hatte, übernahm der Niederländer Collin Veijer das Kommando. Auf der Bremse bewies der Pilot des deutschen Husqvarna IntactGP-Teams erneut großes Können. Doch auch der Dritte der WM konnte sich nicht absetzen. Alonso, Ortola, Holgado, Rueda hießen dabei nur die ersten Waggons des Spitzenzuges aus 14-Piloten.

Kurz nach der Rennmitte zeigte sich dann erstmals David Alonso auf der CFMOTO des Aspar-Teams an der Spitze. Als der Kolumbianer die Führung übernommen hatte, halbierte sich die Spitzengruppe. Fünf Runden vor Schluss zauberte Alonso die schnellste Rennrunde auf den heißen Asphalt und nur Ortola, Veijer und Holgado mussten nicht abreißen lassen.

Zu Beginn der letzten Runde wurde es noch einmal richtig spannend. Denn Rueda hatte auf seiner Red Bull-KTM eine neue Rekordrunde gedreht, die Lücke zur Spitze geschlossen und auch Veijer vom dritten Platz verdrängt. Doch David Alsonso behielt die Nerven. Der smarte 18-Jährige holte mit einem fehlerfreien Finale den Sieg vor Ivan Ortola und Jose Antonio Rueda. Der Kolumbianer knöpfte mit der Leistung Dani Holgado, der an sechster Stelle ins Ziel kam, die WM-Führung ab.

Luca Lunetta beendet sein bis dato bestes Rennen auf der Honda der SIC58-Mannschaft auf Platz 7 und ist bester Rookie vor Jacob Roulstone.



Der Schweizer Rookie Noah Dettwiler konnte zwar drei Piloten hinter sich halten, doch der CIP-Pilot verpasste erneut den Kontakt ans kämpferische Moto3-Mittelfeld. Mit 40 Sekunden Rückstand erreichte Dettwiler das Ziel, abgeschlagen auf Position 21.



Ergebnis Moto3-Rennen, Montmeló (26.05.):

1. Alonso, CFMOTO, 18 Rdn. In 32:25,084 min

2. Ortolá, KTM, + 0,242 sec

3. Rueda, KTM, + 0,513

4. Veijer, Husqvarna, + 0,560

5. Munoz, KTM, + 1,648

6. Holgado, GASGAS, + 3,390

7. Lunetta, Honda, + 4,791

8. Roulstone, GASGAS, + 7,248

9. Farioli, Honda, + 7,449

10. Fernández, Honda, + 7,485

11. Yamanaka, KTM, + 8,085

12. Piqueras, Honda, + 8,104

13. Nepa, KTM, + 8,147

14. Esteban, CFMOTO, + 8,160

15. Suzuki, Husqvarna, + 20,335



Ferner:

21. Dettwiler, KTM, + 40,552



Moto3-WM-Stand nach 6 von 21 Rennen:

1. Alonso 118 Punkte. 2. Holgado 104. 3. Veijer 75. 4. Ortolá 70. 5. Munoz 49. 6. Rueda 44. 7. Kelso 42. 8. Yamanaka 40. 9. Fernández 37. 10. Piqueras 36. 11. Esteban 35. 12. Roulstone 35. 13. Suzuki 31. 14. Nepa 29. 15. Furusato 18. 16. Lunetta 15. 17. Carraro 15. 18. Rossi 13. 19. Farioli 11. 20. Bertelle 8. 21. Ogden 5. 22. Zurutuza 3. 23. Perez 3. 24. Dettwiler 2. 25. Almansa 2.