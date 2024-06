Q2 Mugello: David Alonso dominiert weiter die Moto3

David Alonso (CFMOTO) führt nicht nur die WM-Wertung in der Moto3 an, er hat sich auch für die Rennen in Mugello die Pole-Position gesichert. Hinter ihm startet Ivan Ortola (KTM). Enttäuschung für Noah Dettwiler.

WM-Leader David Alonso sicherte sich im Q2 seine vierte Moto3-Pole-Position, startet in die Rennen in Mugello von ganz vorne. Der Kolumbianer dominiert die Serie zuletzt komplett, führt mit 118 Punkten die WM an und liegt vor Daniel Holgado (104 Punkte). Schon am Vormittag war er der schnellste Mann gewesen.

Alonso: «Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es zählt aber, was morgen passiert, weil es heute keine Punkte gibt. Es war nicht einfach heute, ich bin in der dritten Runde etwas ins Rutschen gekommen.»

Mit noch 10 Minuten auf der Uhr purzelten die ersten schnellen Runden rein, Ivan Ortola setzte sich zunächst oben fest. Collin Veijer war in der Schlussphase zunächst ganz oben, bis Ortola sich wieder die Führung schnappte (1:54,441 min.), David Alonso dahinter. Mit noch gut einer Minute zu fahren crashten sowohl Holgado als auch Veijer, kurz ist Gelb. Das Duell um die Pole-Position also zwischen Alonso und Ortola. Und David Alonso setzt sich mal wieder durch, holt seine vierte Pole in der Moto3 mit einer 1:54,194 min.

Die glücklichen Vier, die im Q1 den Sprung ins Q2 geschafft hatten, waren Scott Ogden, David Muñoz, Joel Kelso und Filippo Farioli. Der Australier Joel Kelso hatte erst am Donnerstag bekanntgegeben, dass er für 2025 bei Level-Up MTA unterschrieben hat. Er sichert sich Startplatz 9.

Der Schweizer Noah Dettwiler wird im Q1 abgeschlagen Letzter.

Ergebnisse Moto3 Mugello, Qualifying 2 (1. Juni):

1. David Alonso (CO) CFMOTO, 1:54,194 min.

2. Ivan Ortola (E) KTM, +0,247 sec.

3. José Antonio Rueda (E) KTM, +0,603

4. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,712

5. Daniel Holgado (E) GASGAS, +0,918

6. Luca Lunetta (I) Honda, +0,942

7. Jacob Roulstone (AUS) GASGAS, +1,015

8. Taiyo Furusato (J) Honda, +1,057

9. Joel Kelso (AUS) KTM, +1,270

10. Riccardo Rossi (I) KTM, +1,298

11. Xabi Zurutuza (E) KTM, 1,396

12. Stefano Nepa (I) KTM, +1,460

13. Ryusei Yamanaka (J) KTM, +1,566

14. David Muñoz (E) KTM, +1,656

15. Tatsuki Suzuki (J) Husqvarna, +1,706

16. Filippo Farioli (I) Honda, +1,772

17. Adrián Fernández (E) Honda, +2,076

18. Scott Ogden (GB) Honda, +2,907

Ergebnisse Moto3 Mugello, Qualifying 1 (1. Juni):

1. Scott Ogden (GB) Honda, 1:55,667 min.

2. David Muñoz (E) KTM, +0,378 sec.

3. Joel Kelso (AUS) KTM, +0,498

4. Filippo Farioli (I) Honda, +0,946

5. Joel Esteban (E) CFMOTO, +1,189

6. Angel Piqueras (E) Honda, +1,254

7. Nicola Fabio Carraro (I) KTM, +1,279

8. Matteo Bertelle (I) Honda, 1,391

9. Joshua Whatley (GB) Honda, 1,447

10. David Almansa (E) Honda, 1,481

11.Tatchakorn Buasri (T) Honda, +2,167

12. Noah Dettwiler (CH) KTM , +2,257