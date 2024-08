Moto3 in Silverstone: Ortola stürmt zur Pole-Position

In einem spannenden Duell zwischen Intact GP-Pilot Collin Veijer und MSi-Fahrer Ivan Ortola behielt der Spanier die Oberhand. WM-Leader Alonso steht beim GP auf Position 4. Startplatz 25 für Noah Dettwiler.

Adrian Fernandez, Filippo Farioli, Xabi Zurutuza und Marco Bertelle hatten den Einzug in das zweite Qualifying der kleinsten GP-Klasse geschafft. Zur Erinnerung: Anders als in der MotoGP kommen in den kleineren GP-Kategorien jeweils die vier schnellsten Piloten zu den bereits im Zeittraining definierten Top-14-Fahrern.

Am frühen Nachmittag machten sich damit 18 junge Racer auf die Jagd nach dem ersten Startplatz. Mit Alonso, Holgado, Ortola und Veijer hatten sich die Stars der Moto3 direkt qualifiziert, wobei Husqvarna-Pilot die Trainings dominiert hatte. Erneut nicht im entscheidenden Qualifying dabei: Rookie Noah Dettwiller. Der Schweizer konnte zwar seine Zeit deutlich verbessern, dennoch geht der KTM-Youngster in den GP nur von Startplatz 24.

In die alles entscheidende Session gingen zunächst nur sechs Akteure auf die englische Rennbahn. Die meisten Fahrer setzten auf einen einzigen ausführlichen Anlauf auf der 5,9 km langen Piste.

GASGAS-Rookie Jacob Roulstone ergriff als erster die Initiative. Teamkollege Holgado folgte mit nur wenigen Hundertsteln Rückstand. Als Dritter hatte auch Red Bull-Ajo-Pilot Rueda schnell eine gute Zeit vorgelegt.

Wie erwartet entwickelten sich die letzten fünf Minuten zu einem hektischen Schlagbabtausch aller 18 Aktiven. Collin Veijer setzte eine neue Bestmarke. Doch Ivan Ortola hat eine noch bessere Zeit zu bieten. Mit Joel Kelso stürmte eine weitere KTM an die dritte Position. Direkt dahinter hatte sich WM-Dominator David Alonso ebenfalls in eine gute Ausgangslage gefahren.

In der letzten Runde versuchte der Niederländer Veijer alles, um sich die nächste Pole-Position zu sichern. Trotz Bestzeiten in den ersten drei Sektoren, verspielte Veijer den Platz an der Sonne auf den letzten Yards. Die Pole-Position geht mit einem Vorsprung von 0,041 Sekunden an MSi-Pilot Ivan Ortola. Seine Zeit 2:09,270 min von bedeutete zudem einen neuen Rundenrekord. Der beste Brite im Feld ist Scott Ogden auf Rang 17.

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Qualifying 2 (3. August):

1. Ivan Ortola (E), KTM, 2:09,270 min

2. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,041 sec

3. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,483

4. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,628

5. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,661

6. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +0,770

7. Stefano Nepa (I), KTM, +0,849

8. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,858

9. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1,184

10. José Antonio Rueda (E), KTM, +1,516

11. Angel Piqueras (E), Honda, +1,534

12. Adrián Fernández (E), Honda, +1,636

13. Matteo Bertelle (I), Honda, +1,659

14. Xabi Zurutuza (E), KTM, +1,827

15. Nicola Fabio Carraro (I), KTM, +1,834

16. Filippo Farioli (I), Honda, + 1,901



24. Noah Dettwiler (SUI), KTM