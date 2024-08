Moto3, Zeittraining: Silverstone-Rekord von Veijer

Am Freitag standen in der kleinsten GP-Klasse Moto3 David Alonso und Collin Veijer im Fokus, beide fuhren in Silverstone Bestmarken. Bei besten Streckenbedingungen gelangen den Piloten Spitzenzeiten.

Nach fast vierwöchiger Pause geht es für die Moto3-Klasse auf der Strecke in Silverstone wieder rund. In den Zeittrainings ist das Ziel der Fahrer, sich für das am Samstag stattfindende Q2 direkt zu qualifizieren, indem sie zu den schnellsten 14 über eine Runde gehören. Die anderen müssen den Umweg über das Q1 nehmen, aus dem die besten vier noch ins Q2 nachrücken.

Im freien Training am Freitagmorgen fuhr WM-Leader David Alonso (CFMOTO) mit 2:09,600 min die Bestzeit, was gleichzeitig einen All-Time-Lap-Record für Silverstone auf einer Moto3-Maschine darstellte.

Am frühen Nachmittag startete das erste Zeittraining, in dem nach den ersten zehn Minuten Colin Veijer (Husqvarna) mit 2:10,056 min führte, während die Konkurrenz deutlich zurücklag. Noah Dettwiler stürzte, hatte allerdings am Motorrad und an der Lederkombi nur kosmetischen Schaden erlitten. Auch David Alonso stürzte nach 16 Minuten harmlos.

Zehn Minuten vor dem Ende fuhren die meisten Piloten für einen zweiten Run auf die Piste. Veijer lag weiterhin mit über einer halben Sekunde Vorsprung deutlich vorne. Erster Verfolger: David Alonso. Erfahrungsgemäß kamen im zweiten Run von vielen Fahrern deutliche Verbesserungen. Der Australier Jacob Roulstone (GASGAS) löste kurzzeitig Veijer an der Spitze ab, dieser konterte kurz darauf mit 2:09,565 min – Rundenrekord!

Kurz vor Ablauf der Session übertrieb es der Niederländer in Kurve 6 und stürzte – auch hier ohne größeren Schaden am Motorrad, sein Training war allerdings beendet. In der letzten Minute gab es einige Sektorbestzeiten, doch an den Streckenrekord von Veijer kam niemand mehr heran. Die Top-5 des Zeittrainings: Collin Veijer, Ivan Ortola, Jacob Roulstone, Scott Ogden und Stefano Nepa.



Der Schweizer Noah Dettwiler beendete das erste Zeittraining auf Platz 23 mit etwa 3,5 Sekunden Rückstand.

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Zeittraining 1 (2. August):

1. Collin Veijer (NL), Husqvarna, 2:10,056 min

2. Ivan Ortola (E), KTM, +0,387 sec

3. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +0,473

4. Scott Ogden (GB), Honda, +0,475

5. Stefano Nepa (I), KTM, +0,535

6. David Alonso (E), CFMOTO, +0,597

7. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +0,619

8. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,768

9. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,814

10. Riccardo Rossi (I), KTM, +0,897

11. Nicola Carraro (E), KTM, +0,921

12. Matteo Bertelle (I), KTM, +0,967

13. Joel Kelso (AUS), KTM, +1,035

14. Daniel Holgado (E), GASGAS, +1,086

15. Angel Piqueras (E), Honda, +1,213

23. Noah Dettwiler (CH), KTM, +3,546