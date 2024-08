Moto3-Test in Spielberg: Rookie Piqueras auf Platz 1

Während GP-Sieger und WM-Dominator David Alonso mit Abwesenheit glänzte, nutzen zahlreiche Moto3-Piloten den Montag für einen produktiven Test. Nach vier Sessions lagen drei Honda-Fahrer fast gleichauf an der Spitze.

Im Wechsel mit den Moto2-Athleten konnten auch die jungen Moto3-Piloten den Montag noch für einen ausgiebigen Test nutzen. Zwar ließen auch in der Moto3 etliche große Namen die Veranstaltung aus, doch immerhin 16 der 26 Fixstarter enterten die Strecke am Montagmorgen. Bei sehr vergleichbaren Bedingungen blieben auch den Fahrern der 250ccm-Einzylinder-Prototypen vier Testanläufe.

Nach der ersten Session stand David Munoz ganz oben auf der Ergebnisliste. Quasi zeitgleich hatte das beim Test nicht aktive deutsche Intact-GP-Team die Vertragsunterzeichnung mit dem 18-jährigen Spanier für die Saison 2025 bekanntgegeben. Im Verlauf der weiteren Sitzungen konnte sich der BOE-Motorsport-KTM-Fahrer dann allerdings nicht weiter verbessern.

Am Ende waren die beiden Leopard-Honda-Fahrer sowie ein Überraschungsmann in Front. Rookie Angel Piqueras ließ sich nach 41 Runden mit einer 1:40,181 min die beste Zeit des Tests notieren. Zwar verfehlte der Youngster damit die beste Moto3-Zeit auf dem Red Bull Ring – Ivan Ortola schaffte am Samstag eine 1:40,057 min – Piquers lag damit aber auf Augenhöhe mit der schnellsten Rennrunde.

Teamkollege Adrian Fernandez war mit seiner besten Runde von 1:40,251 min nur unwesentlich langsamer. Um 0,002 Sekunden besser unterwegs war am Nachmittag dann nur noch Snipers-Honda-Fahrer David Almansa. Der Spanier, 2024 für gewöhnlich hinten auf den Ergebnislisten zu finden, war damit über eine Sekunde schneller als beim Moto3-Qualifying.

Mit mittleren 1:40er-Rundenzeiten ebenfalls gut aufgestellt – Dani Holgado, der am Sonntag als Dritter mit aufs Podest durfte, so wie Joel Kelso und Matteo Bertelle.

Mit dabei, aber erneut nur am Ende der Zeitenliste, Noah Dettwiler. Der Schweizer nutzte den Vormittag für 29 Runden, blieb dabei aber gut eine Sekunde hinter seiner besten Rennrunde. Der Abstand auf Piqueras: 2,3 Sekunden.

Ergebnisse Moto3-Test Spielberg, 19. August

1. Angel Piqueras (E), Honda, 1:40,181 min

2. David Alamansa (E), Honda, 1:40,249 min

3. Adrián Fernández (E), Honda, 1:40,251 min

4. Daniel Holgado (E), GASGAS, 1:40,571 min

5. Matteo Bertelle (I), Honda, 1:40,636 min

6. Joel Kelso (AUS), KTM, 1:40,663 min

7. Luca Lunetta (I), Honda, 1:40,735 min

8. Nicola Fabio Carraro (I), KTM, 1:40,789 min

9. David Muñoz (E), KTM, 1:40,820 min

10. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, 1:40,931 min

11. Filippo Farioli (I), Honda, + 1:40,998 min

12. Tatchakorn Buasri (T), Honda, 1:41,017

13. Stefano Nepa (I), KTM, 1:41,167

14. Riccardo Rossi (I), KTM, 1:41,327 min

15. Taiyo Furusato (J), Honda, 1:41,429 min

16. Noah Dettwiler (CH), KTM, 1:42,591 min