Moto3-Zeittraining 1: Streckenrekord für Fernandez

Im ersten Zeittraining der Moto3 in Misano sorgte Adrian Fernandez für einen Streckenrekord in der kleinsten Klasse. Dahinter folgten Jose Antonio Rueda auf Platz 2 und David Alonso auf der dritten Position.

In den Zeittrainings der Moto3 geht es um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag: Die ersten 14 der 26 Teilnehmer in der kombinierten Liste aus Zeittraining 1 und 2 sind direkt qualifiziert. Den verbleibenden Fahrern bleibt eine zusätzliche Chance am Samstagnachmittag im Q1, aus dem die Top-4 noch ins Q2 einziehen.

Im freien Training am Morgen war WM-Leader David Alonso mit einer Zeit von 1:41,175 min der Schnellste und lag damit nur 0,02 sec hinter dem Streckenrekord von Celestino Vietti aus dem Jahr 2020. Die Bestzeit stellte der Kolumbianer auf, nachdem er zu Beginn der Session in Kurve 4 gestürzt war.

Das erste Zeittraining am Nachmittag über 35 Minuten ging bei 27 Grad Celsius Lufttemperatur über die Bühne.

Sie Session startete turbulent: In seiner ersten Runde stürzte Moto3-Rookie Angel Piqueras in Kurve 4. Er konnte sein Bike aufrichten und weiterfahren.

Die erste nennenswerte Zeit konnte Aragon-Sieger Jose Antonio Rueda in seiner dritten Runde mit 1:42,467 min setzen. Unmittelbar danach setzte sich WM-Leader David Alonso mit 1:42,420 min an die Spitze.

Nach 9 Minuten fuhr der zuvor gestürzte Piqueras mit 1:41,794 min die schnellste Zeit. Direkt dahinter: David Alonso mit 1:41,823 min.

Zur Hälfte der Session führte Piqueras (1:41,626) vor David Alonso (1:41,691) und Daniel Holgado (1:41,746). Dahinter lagen Collin Veijer (1:41,811) und Ivan Ortola (1:41,989).

12 Minuten vor Schluss stellte David Alonso mit 1:41,096 min einen Rundenrekord in der Moto3-Klasse auf.

Collin Veijer setzte sich 6 Minuten vor dem Ende auf Platz 2 (1:41,317) und wurde unmittelbar danach von Daniel Holgado um 0,001 überboten.

In den letzten 3 Minuten wurde das Klassement nochmal durcheinandergewirbelt. Adrian Fernandez überbot mit 1:40,909 min den Rundenrekord von Alonso, dahinter fuhr Jose Antonio Rueda (1:40,985) auf Platz 2, Alonso belegte mit 1:41,096 min die dritte Position.

Der Österreicher Jakob Rosenthaler (Husqvarna), der in Misano mit einer Wildcard startet, belegte mit 1,469 sec Rückstand den 23. Rang. Der Schweizer Noah Dettwiler wurde 26.

Die Fahrer lagen beim ersten Zeittraining auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli sehr eng beieinander. Der Abstand von Adrian Fernandez zum 14. Scott Ogden betrug nur 0,727 sec.

Ergebnisse Moto3 Misano, Zeittraining 1 (6. September)

1. Adrián Fernández (E), Honda, 1:40,909 min

2. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,076 sec

3. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,187

4. Angel Piqueras (E), Honda, +0,204

5. Luca Lunetta (I), Honda, +0,289

6. Ivan Ortola (E), KTM, +0,319

7. Matteo Bertelle (I), Honda,+0,353

8. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,407

9. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,408

10. Filippo Farioli (I), Honda, +0,567

11. David Muñoz (E), KTM, +0,570

12. Stefano Nepa (I), KTM, +0,605

13. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,683

14. Scott Ogden (GB), Honda, +0,727



23. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, +1,469

26.Noah Dettwiler (CH), KTM, +2,634