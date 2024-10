Adrián Fernández (2.): «Haben es endlich geschafft»

Adrián Fernández (Honda) konnte in Indonesien sein erstes Podium in der Moto3-Klasse erzielen. Sogar der Sieg war in greifbarer Nähe, bis WM-Leader David Alonso in der letzten Runde einen Schlussangriff startete.

Bereits im Qualifying am Samstag konnte sich Leopard-Racing-Pilot Adrián Fernández mit Rang 4 eine gute Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag verschaffen. Nach einem guten Start setzte sich der Spanier hinter Husqvarna-Pilot Collin Veijer an die zweite Stelle. Als der Niederländer in Runde 11 stürzte, übernahm Fernández die Führung.

Am Ende des Rennens hatte sich eine neunköpfige Spitzengruppe gebildet, wobei die Positionen immer wieder durchgemischt wurden. In der letzten Runde führte Fernández das Feld vor David Muñoz (KTM), David Alonso (CFMOTO) und Luca Lunetta (Honda) an. WM-Leader Alonso startete eine finale Attacke und gewann das Rennen 0,085 sec vor Fernández.

«Ich kann es nicht in Worte fassen. Es hat viel Mühe, harte Arbeit und Zeit gekostet, aber wir haben es endlich geschafft. Es war kein einfacher Weg, jetzt kann ich endlich sagen, dass ich mein erstes Podium in der Weltmeisterschaft erzielt habe», freute sich Fernández. «Wir arbeiten in die richtige Richtung und haben ein solides Wochenende hingelegt. Ich bin froh, dass ich es mit Leopard Racing geschafft habe – dem Team, das mir immer vertraut hat. Ich möchte auch meinem Bruder und meiner Familie danken. Heute ist uns eine Last von den Schultern gefallen, jetzt müssen wir in den verbleibenden Saisonrennen so weiterarbeiten.»

Der jüngere Bruder von MotoGP-Pilot Raúl Fernández bestreitet bereits seine vierte Moto3-Saison. Konnte er in ersten drei Jahren wenige Glanzpunkte setzen, ist der 20-Jährige 2024 regelmäßig in den Top-10 zu finden. Fernández liegt nach seinem zweiten Platz in Indonesien in der Gesamtwertung mit 121 Punkten auf Rang 7.

Ergebnisse Moto3 Mandalika, Rennen (29. September):

1. David Alonso (CO), KTM, 20 Runden in 32:57,410 min

2. Adrián Fernández (E), Honda, +0,085 sec

3. David Muñoz (E), KTM, +0,140

4. Luca Lunetta (I), Honda, +0,439

5. Angel Piqueras (E), Honda, +0,835

6. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,862

7. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1,300

8. Joel Kelso (AUS), KTM, 1,835

9. Ivan Ortola (E), KTM, 16,664

10. Nicola Fabio Carraro (I), KTM, +16,674

11. José Antonio Rueda (E), KTM, +16,770

12. Matteo Bertelle (I), Honda, +16,807

13. Scott Ogden (GB), Honda, 17,005

14. Joel Esteban (E) CFMOTO, +17,244

15. Stefano Nepa (I), KTM, +12,804



Ferner:

18. Noah Dettwiler (CH), KTM

Moto3-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Alonso, 296 Punkte. 2. Holgado 199. 3. Ortola 191. 3. Veijer 189. 5. Munoz 133. 6. Piqueras 131. 7. Fernandez 121. 8.Rueda 110. 9. Kelso 110. 10. Yamanaka 86. 11. Furusato 81. 12. Lunetta 78. 13. Suzuki 72. 14. Nepa 59. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 3.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 296 Punkte. 2. KTM 267. 3. Husqvarna 215. 4. Honda 212. 5.GASGAS 204.