Angel Piqueras: «Haben uns an die Spitze gekämpft»

Angel Piqueras (Honda) wurde beim Moto3-Rennen in Misano Zweiter. Nach einem spannenden Kampf mit WM-Leader David Alonso und Daniel Holgado holte der Rookie sein zweites Podium innerhalb von 2 Wochen.

Honda-Pilot Angel Piqueras fühlt sich wohl auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Der Moto3-Rookie konnte beim ersten Event an der italienischen Adria seinen ersten Sieg in der kleinen Klasse holen, beim zweiten Rennen wurde es Platz 2.

Dabei wäre der Sieg auch dieses Mal in greifbarer Nähe gewesen. In der letzten Runde wurden er und Daniel Holgado (GASGAS) von WM-Leader David Alonso (CFMOTO) überholt, danach konnte er von der dritten Position im letzten Sektor noch Holgado überholen. Auf Sieger Alonso fehlten dem 17-Jährigen im Ziel nur 0,175 sec.

«Ich bin happy, dieses Podium bedeutet mir und meinem Team sehr viel», meinte Piqueras nach dem Rennen. «Ich möchte mich bei meinem Team bedanken, sie machen über die gesamte Saison einen super Job. Der erste Saisonabschnitt war schwer für uns, wir haben uns Schritt für Schritt an die Spitze gekämpft.»

Wie kam Piqueras mit den im Vergleich zum ersten Misano-GP kälteren Bedingungen zurecht? «Es war für mich besser als letztes Wochenende. Das Rennen war sowieso besser, da ich im Vergleich zum ersten Rennen keine doppelte Long-lap-Strafe zu absolvieren hatte.»

Am kommenden Wochenende geht es in Indonesien weiter. Trotz der hervorragenden Ergebnisse in Misano, sieht er dem nächsten Event mit gedämpften Erwartungen entgegen. «Es wird sehr schwer, denn es ist eine Strecke, die ich nicht kenne. Wir werden sehen, aber ich freue mich auf die Asien-Tour», so der Spanier.

Piqueras hat sich nach seinen starken Rennen in Misano in der WM-Tabelle auf Position 5 vorgearbeitet. Die Rookie-of-the-Year-Wertung führt er überlegen an. In der Saison 2023 gewann der Leopard-Racing-Pilot den Red Bull Rookies Cup und die JuniorGP-Klasse.

Ergebnisse Moto3 Misano 2, Rennen (22. September):

1. David Alonso (CO), KTM, 20 Runden in 33:53,212 min

2. Angel Piqueras (E), Honda, +0,175 sec

3. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,367

4. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,295

5. Ivan Ortola (E), KTM, 2,963

6. Luca Lunetta (I), Honda, +4,550

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +4,722

8. Adrián Fernández (E), Honda, +5,574

9. Matteo Bertelle (I), Honda, +5,968

10. José Antonio Rueda (E), KTM, 6,012

11. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +6,043

12. Filippo Farioli (I), Honda,+9,258

13. Taiyo Furusato (J) Honda, +11,554

14. Stefano Nepa (I), KTM, +12,998

15. Ryusei Yamanaka (J), KTM, 15,479



Ferner:

22. Noah Dettwiler (CH), KTM, +34,733

Moto3-WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Alonso 271 Punkte. 2. Holgado 189. 3. Veijer 189. 3. Ortola 184. 5. Piqueras 118. 6. Munoz 117. 7. Rueda 105. 8. Kelso 102. 9. Fernandez 101. 10. Yamanaka 86. 11. Furusato 81. 12. Lunetta 67. 13. Suzuki 63. 14. Nepa 58. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 2.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 271 Punkte. 2. KTM 251. 3. Husqvarna 206. 4. GASGAS 194. 5. Honda 192.