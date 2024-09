Happy Birthday und Willkommen Eddie O’Shea

Der britische Rennstall MLav Racing startet in Indonesien erstmals mit dem britischen Rookie Eddie O’Shea. Der Grund für den späten Einstieg in die WM: O’Shea feiert erst heute seinen 18. Geburtstag.

Der Rennstall von Michael Laverty hat sich zum Ziel gesetzt, die Motorrad-Weltmeisterschaft mit frischen Talenten von der britischen Insel zu versorgen. Das Projekt wird auch von MotoGP-Rechteinhaber Dorna Sports als konsequente Anschlussoption des britisch Talent Cups gefördert.

In die Saison 2024 startete das Team Mlav mit Scott Ogden und Joshua Whatley. Mit Letzterem entschied man sich vor dem britischen GP nach nicht enden wollender Erfolglosigkeit auf eine friedliche Trennung.

In Stellung gebracht wurde Eddie O’Shea. Doch der Red Bull Rookie war zum Zeitpunkt seiner Aktivierung erst 17 Jahre jung. Laut Regelwerk darf nur der Meister der Rookies bereits mit 17 die Moto3-WM bestreiten. Teamchef Laverty bat daher den bereits im Frühjahr aus gleichem Anlass für Ajo-Pilot Zurutuza eingesprungenen Vicente Perez für die letzten vier Rennen an die Stummel der Moto3-Honda zu greifen.

Mit dem 18. Geburtstag von Eddie O’Shea ist es aber so weit, dass neben Ogden wieder ein zweiter Brite in der kleinsten Hubraumklasse antritt. O’Shea meldet sich mit einer speziellen Rennfahrer-Vita zum Dienst. 2024 war er nicht Teil des Red Bull Rookies Cup, denn nach drei Jahren endet jede Laufbahn in dieser Serie. O’Shea trat erstmals 2021 an. 2022 verbesserte er sich auf Rang 16, 2023 konnte er aufgrund einer gravierenden Verletzung nur einen Teil der Saison bestreiten.

O’Shea, der sich bei seinem Unfall eine Hauptschlagader verletzt hatte, kämpfte verbissen um den Fortgang seiner Karriere. Seine Geschichte wurde auch in der epischen Produktion «Born Racers» verfilmt.

Unterstützt von seiner Familie und MLav Racing erhält der aus Leicester stammende Nachwuchspilot die Chance, sich in der Weltmeisterschaft zu etablieren. Eddie O’Shea hat bereits einen Vertrag für 2025 sicher.