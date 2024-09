Moto3-Zeittraining 1: Streckenrekord für Veijer

Im ersten Zeittraining der Moto3-Klasse in Mandalika sorgte Collin Veijer für einen Streckenrekord. Dahinter folgten Adrian Fernandez auf Platz 2 und David Almansa auf der dritten Position. David Alonso nur auf Rang 13.

In den Zeittrainings der Moto3 geht es um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag: Die ersten 14 der 26 Teilnehmer in der kombinierten Liste aus Zeittraining 1 und 2 sind direkt qualifiziert. Den verbleibenden Fahrern bleibt eine zusätzliche Chance am Samstagnachmittag im Q1, aus dem die Top-4 noch ins Q2 einziehen.

Im freien Training am Freitagmorgen auf dem 4,3 km langen Mandalika International Street Circuit war Moto3-Rookie Angel Piqueras (Honda) mit 1:38,799 min der Schnellste. Dahinter erzielte Tatsuki Suzuki (Husqvarna) mit 0,299 sec Rückstand die zweitschnellste Zeit. WM-Leader David Alonso (CFMOTO) stürzte.

Das erste Zeittraining am Freitagnachmittag über 35 Minuten ging bei heißen 30 Grad Lufttemperatur und 63 Grad Celsius Streckentemperatur über die Bühne.

Nach fünf Minuten führte Filippo Farioli die Zeitenliste mit 1:39,867 min an. Angel Piqueras, der am Vormittag die Bestzeit aufstellte, war zu diesem Zeitpunkt mit 1:40,142 min auf Rang 5 zu finden.

Eddie O’Shea, der in Mandalika seine Moto3-Premiere feiert, stürzte nach zehn Minuten in Kurve 2. Am 25. September feierte der Brite seinen 18. Geburtstag. Collin Veijer führte die Tabelle zu diesem Zeitpunkt mit 1:39,045 min an.

Drei Minuten später verbesserte sich Veijer auf 1:38,664 min. WM-Leader David Alonso hielt sich in den ersten 15 Minuten der Session noch zurück und war nur auf Platz 18 zu finden.

In seiner neunten Runde toppte Honda-Pilot Luca Lunetta die Zeit des Holländers. Mit 1:38,638 min setzte der Italiener einen Rundenrekord auf dem Mandalika International Street Circuit in der Moto3-Klasse.

Die Reihenfolge zur Halbzeit der Session: 1. Luca Lunetta, 2. Collin Veijer, 3. Matteo Bertelle, 4. Adrian Fernandez, 5. Stefano Nepa.

15 Minuten vor dem Ende schraubte Lunetta seinen Rekord auf 1:38,326 min nach unten. Alonso und Piqueras lagen zu diesem Zeitpunkt nur auf den Rängen 18 und 19.

Sechs Minuten vor dem Ende der Session erzielte Veijer einen neuen Streckenrekord – mit 1:37,987 min blieb er als erster unter 1:38 min. Matteo Bertelle setzte sich mit 1:38,179 min an die zweite Stelle.

In den letzten drei Minuten ging es Schlag auf Schlag. Adrian Fernandez fuhr mit 1:38,096 min die zweitschnellste Zeit. Unmittelbar danach war es wieder Veijer, der mit 1:37,942 min seinen Rekord noch einmal verbesserte. Platz 2 belegte Adrian Fernandez, Dritter wurde David Almansa.

WM-Leader David Alonso wurde nur 13. GASGAS-Pilot Daniel Holgado, der momentan Zweiter in der Gesamtwertung ist, war nur auf Platz 15 zu finden. Rookie Angel Piqueras wurde Achter. Der Schweizer Noah Dettwiler belegte mit 2,461 sec Rückstand den 27. Rang.

Ergebnisse Moto3 Mandalika, Zeittraining 1 (27. September):

1. Collin Veijer (NL) Husqvarna, 1:37,942 min

2. Adrián Fernández (E), Honda, +0,154 sec

3. David Almansa (E), KTM, +0,226

4. Matteo Bertelle (I), Honda, +0,237

5. Luca Lunetta (I), Honda, +0,284

6. Stefano Nepa (I), KTM, +0,427

7. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,561

8. Angel Piqueras (E), Honda, +0,591

9. Ivan Ortola (E), KTM, 0,724

10. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, 0,768

11. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,834

12. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,908

13. David Alonso (CO), KTM, +0,930

14. Scott Ogden (GB), Honda, +0,933



Ferner

27. Noah Dettwiler (CH), KTM, +2,461