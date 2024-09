David Alonso (1.) widmete Moto3-Sieg seiner Schule

David Alonso (CFMOTO) konnte das zweite Moto3-Rennen in Misano für sich entscheiden. In der WM-Tabelle hat der Kolumbianer vor den letzten sechs Rennen bereits 82 Punkte Vorsprung auf Daniel Holgado (GASGAS).

CFMOTO-Pilot David Alonso konnte sich in einem spannenden Moto3-Rennen auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» gegen Rookie Angel Piqueras (Honda) durchsetzen. Der WM-Leader ging von Startplatz 2 ins Rennen – hinter Taiyo Furusato (Honda), der in Misano die erste Pole-Position in seiner Moto3-Karriere erzielte.

In der ersten Runde konnte Alonso an Furusato vorbeiziehen. Danach war das Rennen von etlichen Führungswechseln geprägt. Am Ende konnte sich eine Vierergruppe mit Alonso, Piqueras, Holgado und Collin Veijer vom Rest des Feldes absetzen – drei Runden vor Schluss hatten die Top-4 bereits eineinhalb Sekunden Vorsprung auf den Rest. In der vorletzten Runde konnten Holgado und Piqueras Alonso überholen, im letzten Umlauf konterte Alonso und schnappte sich beide auf einmal. Danach konnte der 18-Jährige seine Führung behaupten und das Rennen gewinnen – er querte die Ziellinie 0,175 sec vor Piqueras.

«Ich bin sehr glücklich, vor allem nach dem schwierigen letzten Rennen», war Alonso erleichtert nach seinem achten Saisonsieg. Den ersten Misano-GP vor zwei Wochen beendete der Kolumbianer nur auf dem siebten Platz. In der letzten Runde wurde er zuerst von Piqueras und danach von Ortolá touchiert, wodurch er auf den sechsten Platz zurückfiel. Weil er in der letzten Runde die Streckenbegrenzung überfuhr, wurde Alonso nach dem Rennen um eine Position zurückgestuft.

Der WM-Führende zog seine Lehren daraus. «Wir lernen jedes Wochenende dazu. Ich versuchte, nicht die gleichen Fehler zu machen. Ich habe auch nicht so sehr an das Ergebnis gedacht – in der Vergangenheit habe ich den Ergebnissen zu viel Aufmerksamkeit gegeben. Wir haben einige Dinge geändert, das war sehr gut für uns, bevor es jetzt nach Asien geht.»

Kamen bei Alonso Erinnerungen an das erste Misano-Rennen auf, als Holgado und Piqueras in der vorletzten Runde an ihm vorbeizogen? «Ich fühlte mich wohl, als ich vorne lag. Sie überholten mich dann, meine Reifen waren am Ende. Ich dachte mir nur: ‘Nicht schon wieder.’ Dann sagte ich zu mir, ‘die letzte Runde ist lang und ich muss ruhig bleiben.’ Ich wollte nicht dieselben Fehler machen.»

Am zweiten Misano Wochenende waren die Bedingungen anders als am ersten – es war um einiges kühler. Wie ging Alonso damit um? «Es war nicht einfach dieses Wochenende. Man sah es an den Rundenzeiten – normalerweise verbessert man sich, aber das war uns nicht möglich», sagte er. «Nach dem Regen war die Strecke, obwohl sie diese gereinigt hatten, nicht gut. So sind wir am Samstag von Null gestartet. Im Rennen war es etwas seltsam mit dem Vorderreifen. Es waren tückische Bedingungen.»

Seinen Sieg in Misano widmete Alonso seiner Schule. «Es gab dort eine Regel: Wenn ich keine guten Noten bei den Prüfungen hatte, gab es auch keine Motorräder – das war sehr wichtig. Wir sind viel herumgereist, es war nicht einfach, vor allem mit den Prüfungen. Die Schule und die Lehrer haben mich in diesem Punkt sehr unterstützt. Ich fühlte mich dort wie zu Hause», war er dankbar.

In der Weltmeisterschaft hat Alonso einen komfortablen Vorsprung auf seine Verfolger – er liegt bereits 82 Punkte voran. «Es ist nicht leicht, aber ich versuche, nicht zu viel daran zu denken, auch wenn ich im Rennen am Limit fahre.»

Ergebnisse Moto3 Misano 2, Rennen (22. September):

1. David Alonso (CO), KTM, 20 Runden in 33:53,212 min

2. Angel Piqueras (E), Honda, +0,175 sec

3. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,367

4. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,295

5. Ivan Ortola (E), KTM, 2,963

6. Luca Lunetta (I), Honda, +4,550

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +4,722

8. Adrián Fernández (E), Honda, +5,574

9. Matteo Bertelle (I), Honda, +5,968

10. José Antonio Rueda (E), KTM, 6,012

11. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +6,043

12. Filippo Farioli (I), Honda,+9,258

13. Taiyo Furusato (J) Honda, +11,554

14. Stefano Nepa (I), KTM, +12,998

15. Ryusei Yamanaka (J), KTM, 15,479



Ferner:

22. Noah Dettwiler (CH), KTM, +34,733



Moto3-WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:



1. Alonso 271 Punkte. 2. Holgado 189. 3. Veijer 189. 3. Ortola 184. 5. Piqueras 118. 6. Munoz 117. 7. Rueda 105. 8. Kelso 102. 9. Fernandez 101. 10. Yamanaka 86. 11. Furusato 81. 12. Lunetta 67. 13. Suzuki 63. 14. Nepa 58. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 271 Punkte. 2. KTM 251. 3. Husqvarna 206. 4. GASGAS 194. 5. Honda 192.