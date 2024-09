Moto3 Mandalika: Ivan Ortola holt Pole in Chaos-Quali

Ivan Ortola auf der Strecke in Indonesien

Im Qualifying der Moto3 sichert sich in einem chaotischen Qualifying mit mehreren Crashs und starken Safes Ivan Ortola die Pole-Position. Hinter ihm: Collin Veijer und Taiyo Furusato. David Alonso wird Fünfter.

Im Qualifying der Moto3 in Mandalika in Indonesien sicherte sich Ivan Ortola auf seiner KTM stark die Pole.

Der Spanier: «Die Pole ist wichtig, weil ich die Strafe habe. Ich werde morgen alles geben und wir werden sehen…» Es ist die vierte Pole des Spaniers. Er hat allerdings eine 2-Runden-Longlap-Strafe.

Im Q1 hatten Scott Ogden, José Antonio Rueda, Stefano Nepa und Riccardo Rossi den Sprung ins Q2 geschafft.

Mit gut 10 Minuten auf der Uhr im Q2 kamen die ersten schnellen Zeiten rein. David Alonso setzte sich mit 1:38,072 min an die Spitze.

Ángel Piqueras war ebenfalls auf schnellem Kurs, landete aber gut ein Zehntel dahinter. Grund war ein Fast-Sturz des Spaniers. Er rettete aber noch brillant. Ivan Ortola überbot mit 1:37,630.

Vor Beginn des zweiten Stints ein wenig Chaos in der Boxengasse: Piqueras kollidierte fast mit einem Mechaniker auf dem Weg in die Box, David Alonso fast mit zwei Offiziellen.

Ortola übertrumpfte Collin Veijer mit 1:37,332. Dann wurde es wieder chaotisch: Taiyo Furusato crashte an Platz 3 liegend. Veijer konnte einen Unfall nur um Haaresbreite verhindern. Stark!

Damit war dann klar: Ortola auf Pole, Veijer dahinter und Furusato auf 3.

Veijer: «Ich habe in der letzten Runde einfach alles gegeben und dann später gebremst. Es war eingebrauchter Frontreifen. Wieder in der ersten Reihe zu stehen, ist super!»

Der Schweizer Noah Dettwiler hatte als 12. im Q1 den Aufstieg verpasst, startet also von Platz 30. Matteo Bertelle war im Q1 gleich dreimal (!) gecrasht, einmal davon noch in der Boxengasse. Eddie O’Shea, gerade frisch 18 Jahre alt geworden, fährt in Indonesien sein erstes Moto3-Wochenende für MLav Racing. Er verpasste den Sprung ins Q2 knapp, crashte im Q1 und wurde Sechster.

Ergebnisse Moto3 Mandalika, Q2 (28. September):

1. Ivan Ortola (E), KTM, 1:37,332 min

2. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,257 sec

3. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,369

4. Adrián Fernández (E), Honda, +0,394

5. David Alonso (CO), KTM, +0,513

6. Luca Lunetta (I), Honda, +0,644

7. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +0,746

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,778

9. Angel Piqueras (E), Honda, +0,788

10. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,858

11. Stefano Nepa (I), KTM, +0,878

12. Scott Ogden (GB), Honda, +0,970

13. David Muñoz (E), KTM, +1,040

14. Daniel Holgado (E), GASGAS, 1,067

15. David Almansa (E), KTM, +1,082

16. Filippo Farioli (I), Honda, +1,133

17. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,207

18. Riccardo Rossi (I), KTM, +2,298