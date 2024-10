David Muñoz (3.): «Es war hart von Startplatz 13»

David Muñoz (KTM) wurde im Moto3-Rennen in Indonesien Dritter. Sein viertes Saisonpodium war das Ergebnis harter Arbeit – der Spanier musste sich von der fünften Startreihe nach vorne kämpfen.

Nach einem verpatzten Qualifying musste KTM-Pilot David Muñoz das Moto3-Rennen auf dem Mandalika International Street Circuit von Startplatz 13 in Angriff nehmen. Gleich zu Beginn machte der Spanier einige Positionen gut, danach konnte er sich während des gesamten Rennens in der neunköpfigen Spitzengruppe halten.

In der Schlussphase gab es an der Spitze laufend Positionswechsel – drei Runden vor dem Ende lagen die Top-9 innerhalb einer Sekunde. In der letzten Runde führte Adrián Fernández (Honda) vor Muñoz und David Alonso (CFMOTO). Der WM-Leader zog dann an beiden vorbei – Muñoz überquerte die Ziellinie als Dritter mit 0,140 sec Rückstand auf Alonso.

«Es war hart von Startplatz 13 aus. Ich habe mich dann aber Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet», berichtete Muñoz. «Es war ein großartiges Rennen und ich bin mit der Arbeit des gesamten Teams während des Wochenendes zufrieden – wir haben sehr viel am Set-up gearbeitet. Wir sind auf dem richtigen Weg, in Japan müssen wir diesen weiter gehen.»

Der 18-Jährige fährt bislang eine starke Saison 2024 – der dritte Platz in Indonesien war bereits sein viertes Podium in diesem Jahr. In der Gesamtwertung liegt Muñoz mit 133 Punkten auf Rang 5. Seit seinem Debüt 2022 fährt er im spanischen Team BOE Motorsports in der Moto3-WM. 2025 wird Muñoz in das Intact-GP-Team wechseln.

Ergebnisse Moto3 Mandalika, Rennen (29. September):

1. David Alonso (CO), KTM, 20 Runden in 32:57,410 min

2. Adrián Fernández (E), Honda, +0,085 sec

3. David Muñoz (E), KTM, +0,140

4. Luca Lunetta (I), Honda, +0,439

5. Angel Piqueras (E), Honda, +0,835

6. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,862

7. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1,300

8. Joel Kelso (AUS), KTM, 1,835

9. Ivan Ortola (E), KTM, 16,664

10. Nicola Fabio Carraro (I), KTM, +16,674

11. José Antonio Rueda (E), KTM, +16,770

12. Matteo Bertelle (I), Honda, +16,807

13. Scott Ogden (GB), Honda, 17,005

14. Joel Esteban (E) CFMOTO, +17,244

15. Stefano Nepa (I), KTM, +12,804



Ferner:

18. Noah Dettwiler (CH), KTM

Moto3-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Alonso, 296 Punkte. 2. Holgado 199. 3. Ortola 191. 3. Veijer 189. 5. Munoz 133. 6. Piqueras 131. 7. Fernandez 121. 8.Rueda 110. 9. Kelso 110. 10. Yamanaka 86. 11. Furusato 81. 12. Lunetta 78. 13. Suzuki 72. 14. Nepa 59. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 3.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 296 Punkte. 2. KTM 267. 3. Husqvarna 215. 4. Honda 212. 5.GASGAS 204.