Moto3 in Japan: Erster WM-Matchball für David Alonso

CFMOTO-Star David Alonso fährt eine überragende Saison. In allen Moto3-Rennen holte der Kolumbianer Punkte – neun Siege stehen auf dem Konto der #80. Gewinnt Alonso auch am nächsten Sonntag, ist er Weltmeister.

Die Moto3 -Weltmeisterschaft endet mit dem großen Finale am 17. November im spanischen Valencia. Bis es in sechs Wochen so weit ist, stehen nicht weniger als fünf GP Rennen in Japan, Australien, Thailand, Malaysia und eben Valencia an.

Trotz noch 125 zu vergebenen WM-Punkten, muss sich die Mannschaft von CFMOTO-Aspar schon jetzt auf eine frühzeitige Feier des Weltmeisters 2024 einstellen. Der Kolumbianer David Alonso hat bereits am kommenden Sonntag den ersten Moto3-Matchball. Alonso ist mit fulminanten 97 Punkten Vorsprung in Japan angekommen.

Um es kurz machen: Gewinnt der 18-Jährige aus der Mannschaft Aspar Martinez auch in Motegi ist er Moto3-Weltmeister. Die Ausgangslage für Alonso ist dabei so komfortabel, dass er nicht auf Sieg fahren muss. Die vorzeitige Krönung findet statt, sobald David Alonso in Japan mehr als drei Punkte einfährt als der WM-Zweite Dani Holgado. Verliert Alonso in Japan weniger als fünf Punkte auf Ivan Ortola (MSi-KTM) und sieben auf Collin Veijer (Husqvarna-Intact-GP), sind diese beiden Konkurrenten ebenfalls aus dem Rennen um den Titel in der kleinsten Klasse.

Die Bilanz des in Spanien lebenden Kolumbianers ist überragend. In den bislang 15 Rennen gewann er neunmal und mindestens so beeindruckend: In jedem Rennen kam Alonso in den Punkten ins Ziel. Selbst als er in Führung liegend in Jerez neben die Piste rutschte, fuhr er dem Feld hinterher und wurde noch elfter.

Zum Vergleich: Überflieger Pedro Acosta siegte im Jahr seines Titelgewinns bei sechs Events, schied zweimal aus. Allerdings war die Saison kürzer und Acosta gewann den Titel bereits in seinem Debütjahr 2021. David Alonso hingegen fährt bereits seine zweite volle Saison auf der CFMOTO mit KTM-Technik.

Dass der Moto3-Weltmeister 2024 Alonso heißen wird, daran zweifelt im gesamten Fahrerlager niemand mehr. Es wäre der erste Motorrad-Weltmeister aus Kolumbien. Teamchef Jorge Martinez ist lange genug im Geschäft, um aber noch keine Einladungen zu verteilen – der Rennsport-Gott hat schon manch andere sichere WM-Party abgesagt – dennoch wird die Mannschaft aus Valencia eine Extra-Flasche Champagner parat halten.

Moto3-WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:

1. Alonso, 296 Punkte. 2. Holgado 199. 3. Ortola 191. 3. Veijer 189. 5. Munoz 133. 6. Piqueras 131. 7. Fernandez 121. 8.Rueda 110. 9. Kelso 110. 10. Yamanaka 86. 11. Furusato 81. 12. Lunetta 78. 13. Suzuki 72. 14. Nepa 59. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 3.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 296 Punkte. 2. KTM 267. 3. Husqvarna 215. 4. Honda 212. 5.GASGAS 204.