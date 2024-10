Ivan Ortola mit Rekordrunde im Moto3-Zeittraining

Top: Ivan Ortola schnellster Moto3-Pilot in Motegi

Von Beginn an des Zeittrainings ging es an der Spitze zur Sache. Mittendrin WM-Spitzenreiter und CFMOTO-Star Alonso. Am Ende der Session war jedoch Ivan Ortola und Angel Piqueras noch schneller unterwegs.

Das Feld der Moto3 hatte vor dem Zeittraining bereits am Vormittag frei trainiert.

Die Session fand wie so oft in Japan unter heiklen Bedingungen statt. In der Nacht hatte es wie angekündigt geregnet und nun war es die Aufgabe der 250er-Piloten die Strecke trocken zu fahren. Die Rundenzeiten fielen entsprechend deutlich, obwohl zwischenzeitlich immer wieder Regenflaggen gezeigt werden mussten.

Runde zwei Sekunden lagen die Rundenzeiten am Ende noch über den Zeiten von 2023 bei komplett trockenen Bedingungen. Völlig unbeeindruckt hatte sich wieder WM-Spitzenreiter David Alonso gezeigt. Der Kolumbianer, der in Japan bereits Weltmeister werden kann, lag nach dem freien Training vor Joel Kelso in Führung. Einen Lichtblick trotz des düsterem Himmels hatte es für den Schweizer Noah Dettwiler mit Platz 16 gegeben. Der Rookie fährt zum ersten Mal auf dem Twin Ring. Bestens kennt die Strecke Rei Wakamatsu. Der Japaner ersetzt im Team Mlav-Racing den verletzten Rookie Eddie O’Shea.

Kurz nach Mittag Ortszeit hatten sich die Bedingungen auf dem Mobility Resort in Motegi nicht entscheidend verändert. Die Region blieb in Wolken gehüllt.

Die Mission der Moto3-Piloten – die schnellsten 14 Piloten herauszufiltern. Nach dem Training am Samstagmorgen stehen aus den kombinierten Zeittrainings endgültig die Top-14 für die Teilnahme am zweiten Qualifying fest.

Als die Piloten die Boxengasse in Richtung Strecke verließen, blieb eine Ungewissheit zu den Verhältnissen des Untergrunds. Eine offensichtliche trockene Piste empfing die Piloten bei feuchtwarmer Luft und hoher Regenwahrscheinlichkeit.

Dass es trocken war, bewies Ivan Ortola. In seiner ersten fliegenden Runde realisierter der KTM-Pilot bereits eine 1:58,8 und war damit schneller als David Alonso im freien Training. Zwei Minuten später war die #48 in den 1:57er-Bereich eingedrungen. David Alonso und die beiden Intact-GP-Piloten Collin Veijer und Tatsuki Suzuki folgten dem WM-Dritten.

Wissend das es jederzeit wieder regnen könnte, machte sich die Spitze weiter auf Zeitenjagd. Ortola und Alonso legten die Messlatte mit jeder Runde höher. Nach einer Viertelstunde übernahm der WM-Spitzenreiter mit einer starken 1:56,5 das Kommando. Auch damit war noch nicht Schluss. Eine Runde später taucht Honda-Rookie Piqueras ganz vorne auf. Seine 1:56,2 war bereits ein neuer Streckenrekord im Reich der Moto3.

Spannend: 15 Minuten vor Ende des Zeittrainings lagen mit Yamanaka (5.), Suzuki (6.) und Furusato (8.) auch drei japanische Piloten in den Top-10. Dani Holgado, der erste Verfolger von Alonso in der WM, lag zur Halbzeit des Zeittrainings an zehnter Position.

Acht Minuten vor Ende lichtete sich der dunkle Himmel und die Fahrer gingen für den großen Angriff bei nun stabileren Verhältnissen auf den 4,8 km langen Kurs. Das Resultat wurde in den letzten fünf Minuten komplett auf den Kopf gestellt. Im Sekundentakt wechselte die Führung. Als Yamanaka auf Platz 1 auftauchte, warn Japan endgültig in bester Laune. Doch die Bestzeit ging weiter an Teamkollege Ortola.

Der Spanier beendet das Zeittraining als Schnellster vor Angel Piqueras und David Alonso. Yamanaka und Suzuki landen auf den Pläten 4 und 5.

Die Hoffnung der Schweizer, der 19-jährige Noah Dettwiler war zunächst in den Top-15 rutschte im Lauf der Session aber ab. Am Ende der Einheit über 35 Minuten fand sich der CIP-KTM-Pilot an 25. Stelle wieder.

Ergebnisse Moto3 Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Ivan Ortola (E), KTM, 1:55,550 min

2. Angel Piqueras (E), Honda, +0,157 sec

3. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,216

4. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,253

5. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, 0,315

6. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,315

7. David Almansa (E), Honda, +0,386

8. Adrián Fernández (E), Honda, +0,542

9. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,592

10. Matteo Bertelle (I), Honda, +´+0,631

11. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,652

12. Filippo Farioli (I), Honda,+0,895

13. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,943

14. Luca Lunetta (I), Honda, +1,037



Ferner

25. Noah Dettwiler (CH), KTM