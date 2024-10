Moto3 Quali, Phillip Island: Pole-Position für Ortola

Erst in der letzten Minute des zweiten Qualifyings wurden die besten Startplätze der Moto3 fixiert. KTM-Pilot Ivan Ortola schlug Collin Veijer und Adrian Fernandez knapp beim Kampf um Startplatz 1 für den Australien-GP.

Die jüngsten Piloten der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft fanden am Samstagmittag erstmals eine trockene Rennstrecke. Während in der MotoGP nur zwei Piloten im Q1 einen Platz für die finale Qualifikation erhalten, sind es in den kleinen Klassen jeweils vier Fahrer.

Am schnellsten gewöhnte sich zur Freude der Australier Rookie Jakob Roulstone an die schnelle Piste von Phillip Island. Der GASGAS-Tech3-Youngster hatte sich die Q1-Bestzeit vor David Munoz, und den beiden Honda-Piloten Adrian Fernandez und Taiyo Furusato gesichert.

In den Trainings zuvor, die allesamt auf nassem Untergrund stattfanden, hatten sich mit Angel Piqueras, dem jüngst zum Moto3-Weltmeister aufgestiegenen David Alonso und Intact-GP-Ass Collin Veijer drei bekannte Größen für die besten Startplätze angemeldet.

Doch unter den geänderten Bedingungen und den erstmals auf Phillip Island in einem Qualifying genutzen Pirelli-Reifen wurden die Karten in dem 15-minütigen Q2 komplett neu gemischt.

Viel Applaus gab es zunächst von den Fans an der herrlich gelegenen Naturrennstrecke. Mit Joel Kelso auf Platz 3 und Rookie Jacob Roulstone auf 6 hatten sich zwei Australier im Vorderfeld eingerichtet. Ganz vorne nach den ersten fliegenden Runden – Leopard-Honda-Pilot Adrian Fernandez.

Aufregung zur Halbzeit des Q2 in der deutschen Intact-GP-Box. Collin Veijer, der als Vierter gut ins Qualifying gekommen war, war in Kurve 4 gestürzt. Der Holländer brachte seine leicht demolierte Husqvarna zurück zur Reparatur.

Vor dem Endspurt hatte sich dann der Italiener Stefano Nepa Platz 1 geschnappt. Nepa liebt die Piste aus Australiern und war bereits 2023 aus Reihe 1 in den GP gegangen.

In den letzten fünf Minuten des Q2 wurde der Jubel der Aussies noch lauter. Lokalheld Joel Kelso hatte auf der KTM von BOE-Motorsports Nepa von der Spitze verdrängt. CFMOTO-Ass David Alonso lag zu diesem Zeitpunkt nur an 15. Stelle. Der Kolumbianer schaffte dann aber noch eine Verbesserung. In der letzte Runde schob sich der neue Weltmeister noch auf Position 10 nach vorne.

Der Kampf um die Pole wurde zu einem typischen Moto3-Thriller. Vor der letzten Zieldurchfahrt schnappte sich zunächst David Munoz die Bestzeit von Teamkollege Kelso. Doch die Freunde über 1-2 für die BOE-KTM-Mannschaft währte nur wenige Sekunden. In einer perfekten Windschatten-Situation hatte sich ein ganzer Zug Piloten mit viel Biss auf die Zielgerade gezogen.

Am Ende war es der bekannt starke Qualifyer Ivan Ortola, der an der Linie die Bestzeit abstaubte. Fast aus dem Nichts landet der bereits abgeschriebene Veijer auf Rang 2. Nach der Mini-Reparatur reichte «CV95» eine Runde, um sich wieder ins Rennen zu bringen. Platz 3 ging an Adrian Fernandez und Leopard-Honda.

David Munoz, der Brite Scott Ogden und Stefano Nepa bilden Startreihe 2. Joel Kelso blieb die siebte Position nach dem spannenden Q2. Der zweite Australier Jacob Roulstone rutschte auf Rang 13 zurück.

Ergebnisse Moto3 Qualifying 2 Phillip Island, (19. Oktober):

1. Ivan Ortola (E), KTM, 1:35,872 min

2. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,124 sec

3. Adrián Fernández (E), Honda, +0,151

4. David Muñoz (E), KTM, +0,329

5. Scott Ogden (GB), Honda, +0,403

6. Stefano Nepa (I), KTM, +0,488

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,494

8. Angel Piqueras (E), Honda, +0,551

9. Taiyo Furusato (J) Honda, ++0,615

10. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,730

11. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,758

12. Luca Lunetta (I), Honda, + +0,959

13. Jacob Roulstone (AUS) GASGAS, +1,102

14. Daniel Holgado (E), GASGAS, +1,229

15. José Antonio Rueda (E), KTM, +1,421

16. Filippo Farioli (I), Honda, +1,454

17. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1,579

18. Matteo Bertelle (I), Honda, +2,331