Moto3-Zeittraining 1: Angel Piqueras meilenweit voran

Im ersten Zeittraining der Moto3 auf Phillip Island sorgte Angel Piqueras für die Bestzeit. Dahinter folgten David Alonso auf Platz 2 und Adrian Fernandez auf der dritten Position. Noah Dettwiler auf Platz 11.

In den Zeittrainings der Moto3 geht es um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag: Die ersten 14 der 26 Teilnehmer in der kombinierten Liste aus Zeittraining 1 und 2 sind direkt qualifiziert. Den verbleibenden Fahrern bleibt eine zusätzliche Chance am Samstagnachmittag im Q1, aus dem die Top-4 noch ins Q2 einziehen.

Im freien Training am Freitagmorgen konnte Weltmeister David Alonso (CFMOTO) mit 1:44,888 min die Bestzeit erzielen.

Das erste Zeittraining am Freitagnachmittag über 35 Minuten ging bei 18 Grad Celsius Lufttemperatur und bewölkten Bedingungen über die Bühne. 45 Minuten vor Beginn der Session hatte es noch stark geregnet – das FP1 der MotoGP musste sogar abgesagt werden.

Die Strecke war noch sehr nass, weshalb die Fahrer mit Regenreifen aus den Boxen fuhren. Nach vier Minuten hatte Taiyo Furusato einen Highsider in Kurve 4 – er blieb unverletzt.

Nach zehn Minuten führte Angel Piqueras (Honda) die Zeitenliste mit 1:46,295 min vor David Almansa (Honda) und David Alonso an.

Zur Hälfte der Session lag Piqueras immer noch an der Spitze – der Spanier konnte seine Zeit auf 1:44,949 min verbessern. Alonso hatte sich mit 1,042 sec Rückstand an die zweite Stelle gesetzt, Dritter war Adrian Fernandez (Honda) mit 2,113 sec Rückstand. Collin Veijer (Husqvarna) reihte sich auf Platz 4 ein.

15 Minuten vor dem Ende stürzte Tatchakorn Buasri. Noah Dettwiler (KTM) war zu diesem Zeitpunkt auf Rang 7 zu finden. Der Schweizer hatte in Japan einen heftigen Highsider und sich dabei das Steißbein gebrochen.

Neun Minuten vor dem Ende stürzte Luca Lunetta (Honda) in Kurve vier, nur drei Minuten später stürzte an derselben Stelle Riccardo Rossi (KTM). Zu diesem Zeitpunkt hatte die Sonne am Himmel bereits die Oberhand gewonnen, die Strecke war aber immer noch nass. Vier Minuten vor dem Ende stürzte auch Filippo Farioli (Honda), der Teamkollege von Lunetta, in Kurve vier.

Mit noch zwei Minuten auf der Uhr erwischte es Stefano Nepa (KTM) – er stürzte in Kurve 11. Teamkollege Nicola Carraro stürzte unmittelbar danach in Kurve 4.

An der Spitze änderte sich nichts mehr. Angel Piqueras war der Schnellste – vor David Alonso und Adrian Fernandez. Noah Dettwiler belegte den 11. Rang.

Die Zeitabstände waren riesig. Der Zweitplatzierte David Alonso hatte 1,042 sec Rückstand auf Piqueras. Die Top-10 trennten über 3 Sekunden.

Ergebnisse Moto3 Phillip Island, Zeittraining 1 (18. Oktober):

1. Angel Piqueras (E), Honda, 1:44,949 min

2. David Alonso (CO), CFMOTO, +1,042 sec

3. Adrián Fernández (E), Honda, +2,113

4. David Almansa (E), Honda, +2,162

5. Matteo Bertelle (I), Honda, +2,204

6. David Muñoz (E), KTM, +2,710

7. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +2,743

8. Stefano Nepa (I), KTM, +2,852

9. Luca Lunetta (I), Honda, +2,884

10. Joel Kelso (AUS), KTM, +3,003

11. Noah Dettwiler (SUI), KTM, +3,049

12. Taiyo Furusato (J) Honda, +3,095

13. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +3,241

14. Joel Esteban (E), CFMOTO, +3,280