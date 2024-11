Moto3-Zeittraining in Sepang: Alonso vor Honda-Duo

Weltmeister David Alonso war 25 Minuten lang nur einer von 26 Teilnehmern des Moto3-Zeittrainings in Sepang. Als die Uhr ablief, sprang die CFMOTO mit der #80 vor Adrian Fernandez und Taiyo Furusato an die Spitze.

Die erste halbe Stunde für die Moto3-Piloten am Freitagmorgen hatte auf nasser Strecke stattgefunden. Entsprechend durchgemischt hatte sich das Feld mit Honda-Rookie Angel Piqueras an der Spitze gezeigt. Wie schon in der Vergangenheit bei rutschiger Oberfläche konnte sich der Schweizer Noah Dettwiler auf Position 17 besser in Szene setzen.

Am Nachmittag war es dann in Sepang trocken und über 30 Grad heiß. Was sich zunächst nicht änderte, war die Leopard-Honda an der Spitze. Adrian Fernandez hatte eine erste Bestzeit auf dem 5,54 km langen Circuit vorgelegt.

Dahinter waren mit Husqvarna-Routinier Tatsuki Suzuki und Yamanaka san zwei Japaner in Stellung gegangen. Mit Platz 11 hatte David Alonso, als die dominierende Moto3-Kraft der Saison, zunächst eine Beobachter-Rolle eingenommen.

Die heißen Kandidaten der Moto3, wenn es um den noch zu vergebenen Vizetitel geht, Dani Holgado und Collin Veijer, hatten sich beide in den Top-10 eingefunden.

Als sich die jungen Piloten an die hitzigen Bedingungen gewöhnt hatten, ging es knapp 10 Minuten vor Ende der Session gewohnt wild zu. Fast allen Piloten gelangen zum Teil deutliche Verbesserungen beim Versuch sich eine der ersten 14 Positionen zu sichern, die einen vorzeitigen Einzug in die heiß ersehnte Q2-Sitzung am Samstag bedeuten.

Den ersten Warnschuss feuerte ein dritter Japaner ab. Taiyo Furusato schnappte sich auf der Honda-Asia-Maschine Platz 2. Zu diesem Zeitpunkt waren die Piloten mit mittleren 2:11er-Zeiten noch rund eine Sekunde über der Fabelzeit von Jaume Masia aus dem Vorjahr.

Als Nächster meldete sich Intact-GP-Ass Collin Veijer mit Position 3 zu Wort. Yamanka und Fernandez verbesserte sich ebenfalls, doch mit einer Punktladung war es einmal David Alonso, der die CFMOTO mit KTM RC4-Technik als Schnellster um die Piste trieb.

Mit einer 2:11,241 min blieb der Weltmeister die Referenz am ersten Trainingstag zum Malaysia-GP.

Dem Kolumbianer folgten mit Fernandez und Furusato zwei Honda-Fahrer. Während Collin Veijer auf Rang 5 die Erwartungen erfüllte, verpasste der WM-Vierte Ivan Ortola einen Abschluss in den Top-14. Bester Rookie war einmal mehr Angel Piqueras an neunter Stelle. Trotz stetiger Verbesserungen fehlten der Hoffnung der Schweizer am Ende des Zeittrainings 2,9 sec auf die Bestzeit, Platz 26 für KTM-Racer Noah Dettwiler.

Ergebnisse Moto3 Sepang, Zeittraining 1 (1. November)

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 2:11,241 min

2. Adrián Fernández (E), Honda, +0,216 sec

3. Taiyo Furusato (J) Honda, +0,466

4. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,492

5. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,560

6. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,645

7. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,763

8. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +0,924

9. Scott Ogden (GB), Honda, +0,961

10. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1,004

11. Angel Piqueras (E), Honda, +1,045

12. Luca Lunetta (I), Honda, +1,112

13. Joel Kelso (AUS), KTM, +1,167

14. Stefano Nepa (I), KTM, +1,198



26. Noah Dettwiler (SUI), KTM, +2,941