Moto3 2025: Nepa, Rossi, Odgen mit Teamwechsel

Im Finale der Moto3-WM geht es neben den schnellsten Rundenzeiten bei den letzten beiden Events auch um die Besetzung offener Posten. Stefano Nepa, Riccardo Rossi und Scott Ogden docken für 2025 neu an.

Frische Piloten kommen aktuell nicht offiziell in die Meisterschaft der 250er-Einzylinder, denn die Zufuhr und Verfügbarkeit einiger Nachwuchspiloten ist aktuell noch blockiert. Hintergrund ist die Junioren-Weltmeisterschaft, deren Ausgang weiter offen ist – und deren Finale noch hinter jenem der WM der «Moto3-Senioren» datiert ist.

Doch auch ohne den Nachwuchsgedanken wurden in Malaysia im Fahrerlager der kleinsten Kategorie weitere Umbesetzungen bestätigt.

Eine überraschende Veränderung ergibt sich im Team des Weltmeisters. David Alonso, der im Team bleibt, aber in die Aspar-Moto2-Struktur aufsteigt, wird ersetzt durch den Youngster und Red Bull Rookie Maximo Quiles. Der Spanier, aktuell 16 Jahre jung, wird durch die Altersregelung erst später in Saison 2025 einsteigen. Der zweite CFMOTO-Pilot Joel Esteban wird trotz eines sauberen Debütjahres seinen Platz bei Aspar verlieren. Die Maschine übernimmt kein aktueller Moto3-Racer, sondern der in der Moto2 arbeitslos gewordene Dennis Foggia. Der Noch-Italtrans-Pilot muss dem Supersport-Weltmeister Adrian Huertas Platz machen.

Veränderung auch in der Mannschaft von Paolo Simoncelli. Der Boss der Squadra SIC58 vertraut weiter auf den starken Luca Lunetta, tauscht aber den 19. Meisterschaft, Filippo Farioli, gegen Stefan Nepa aus, der aktuell eine KTM der MTA-Mannschaft steuert und auf WM-Rang 14 liegt.

Noch engen liegen in der Moto3-WM 2024 zwei Fahrer zusammen, die nach dem letzten des Jahres die Plätze tauschen . Der Brite Scott Ogden (20.) wird nach drei Jahren für die englische Mannschaft von Michael Laverty seine Honda gegen einen Moto3-Renner aus Österreich tauschen. Odgen wird neuer Teamkollege des Schweizers Noah Dettwiler bei CIP Racing. Dettwiler jetziger Boxennachbar Riccardo Rossi (WM-Platz 18) übernimmt die Honda von Odgen bei Mlav Racing und wird Teampartner von Eddie O`Shea.