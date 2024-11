Moto3 Quali in Sepang: Honda-Pilot Fernandez vorne

Bei großer Hitze in Sepang dominierten lange die KTM-Piloten. Doch im letzten Versuch entriss Adrian Fernandez (Leopard-Honda) Ivan Ortola die Pole-Position. Champion David Alonso brauste im Q2 der Moto3 auf Platz 3.

Der Australier Joel Kelso, der den letzten GP von Startplatz 1 aufgenommen hatte, musste sich nur eine Woche später durch die Q1-Sitzung kämpfen. Mit dem Spanier David Almansa und den beiden Italienern Nicola Carraro und Ricky Rossi ging es dann in die entscheidende Q2-Runde über 15 Minuten.

Anders als Freitag- und Samstagmorgen zeigte sich der Sepang Circuit um 13.15 Uhr Ortszeit komplett trocken und in bestem Zustand.

Überraschend eng ging es Trainings für CFMOTO-Trumpfass David Alonso zu. Der Kolumbianer hatte als letzter der 14 Moto3-Racer den direkten Einzug geschafft.

Voller Selbstbewusstsein war der Spanier Ivan Ortola ins Q2 der kleinsten WM-Klasse gestartet. Der WM-Vierte drehte als erster Pilot in Sepang gleich zu Beginn eine 2:09er-Runde. Direkt dahinter – David Alonso, der sich souverän verbessert hatte.

Mit Adrian Fernandez und Tatsuki Suzuki folgten zwei erfahrene Moto3-Akteure. Collin Veijer gelang im ersten Anlauf die siebte Zeit. Veijer lag damit direkt vor seinem direkten Kontrahenten Dani Holgado – beide Piloten haben noch Chance auf die Vize-Weltmeisterschaft.

Wie so oft wurden die besten Startplätze auch in Malaysia erst in letzter Sekunde vergeben. Ins Rennen um die Pole-Position ging auch Jose Antonio Rueda auf der KTM von Ajo-Motorsport. Der Spanier, der seine zweite WM-Saison fährt, verbesserte sich 8. Beim Angriff auf die erste Reihe verhinderten gelbe Flaggen im ersten Sektor nach einem Abflug von Angel Piqueras eine weitere Verbesserung.

Als die Situation bereinigt war, nutzte Adrian Fernandez seine Chance. Der Honda-Pilot, der beim letzten GP kurz vor Schluss mit seinem Teamkollegen Piqueras getürzt war, holte sich mit einer 2:09,642 min den heiß begehrten ersten Startplatz. Der Spanier war damit 0,353 sec schneller als Ivan Ortola auf der KTM der MSi-Mannschaft. Weltmeister David Alonso sicherte sich Platz 3 und damit die perfekte Ausgangsposition, um seine Rekordserie auch in Sepang fortzusetzen.

Die beiden Intact-GP-Starter Suzuki und Veijer beendeten das Q2 im hitzigen Malaysia auf den Rängen 4 und 8. Der Niederländer wird am Sonntag alles dafür tun, Dani Holgado (11.) vom zweiten WM-Rang zu verdrängen.

Andere Ziele verfolgt Noah Dettwiler. Der Schweizer, der sich beim GP von Japan mit einem harten Abflug in der Startphase verabschiedet hatte und mit gebrochenem Steiß ausfiel, fand bei seinem Sepang-Debüt bislang nicht die ideale Linie. Der CIP-Pilot, der auch 2025 für das französische Team die Moto3-WM bestreiten wird, muss den Malaysia-GP vom 26. und letzten Startplatz beginnen.

Ergebnisse Moto3 Sepang, Qualifying 2 (2. November):

1. Adrián Fernández (E), Honda, 2:02,542 min

2. Ivan Ortola (E), KTM, +0,353 sec

3. David Alonso (CO), KTM, +0,473

4. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +0,586

5. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,736

6. Luca Lunetta (I), Honda, +0,747

7. Angel Piqueras (E), Honda, +0,970

8. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,976

9. David Almansa (E), Honda, +1,037

10. José Antonio Rueda (E), KTM, +1,205

11. Daniel Holgado (E), GASGAS, +1,272

12. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,293

13. Stefano Nepa (I), KTM, +1,326

14. Nicola Fabio Carraro (I), KTM, +1,428

15. David Muñoz (E), KTM, +1,513

16. Riccardo Rossi (I), KTM, +1,542

17. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,656

18. Scott Ogden (GB), Honda, +1,772