Rueda (3.): «Möchte öfter mit diesen Jungs kämpfen»

KTM-Pilot José Antonio Rueda wurde im Moto3-Rennen in Malaysia Dritter. Seine Aufholjagd auf David Alonso und Taiyo Furusato am Ende des Grand Prix kam zu spät, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.

José Antonio Rueda (KTM) startete in das Moto3-Rennen in Sepang aus der vierten Reihe und fiel zu Beginn auf den sechzehnten Platz zurück. Innerhalb weniger Runden konnte er sich wieder nach vorne unter die Top-10 kämpfen. Danach hielt er sich konstant in der Spitzengruppe. In der letzten Runde setzte er sich an die dritte Stelle und war erster Verfolger von David Alonso (CFMOTO) und Taiyo Furusato (Honda) – das Duo hatte eine Lücke von einer halben Sekunde herausgefahren. Rueda konnte den Abstand etwas verkleinern, doch sein Angriff kam zu spät – im Ziel hatte er 0,411 sec Rückstand auf Sieger Alonso. Mit dem dritten Platz holte er sich seinen vierten Podestplatz in dieser Saison.

«Ich möchte diesen Podiumsplatz allen Menschen in Valencia widmen», betonte der Spanier, der am 29. Oktober seinen 19. Geburtstag feierte. «Am Anfang war es etwas verrückt, es waren viele Fahrer vor mir. Nach der Hälfte des Rennens hatte ich Probleme mit dem Hinterreifen. Auf einer so langen Strecke war es schwierig, das Rennen zu managen – vor allem wegen der Hitze. Aber wir sind endlich wieder auf dem Podium. Wir hatten ein gutes Finish, ich möchte öfter an der Spitze mit diesen Jungs kämpfen. Danke an das Team für die gute Arbeit. Hoffen wir, dass wir diese Arbeit fortsetzen und beim nächsten Rennen so weitermachen können.»

Teammanager Aki Ajo meinte zum Rennen seines Schützlings: «Es war ein spannendes Rennen bei extrem heißen Bedingungen. Natürlich sind wir sehr glücklich über die Leistung von Jose Antonio, besonders am Ende des Rennens – er zeigte die beste Pace in der Startaufstellung. Er hatte in den letzten Runden gute Überholmanöver, mit dem Podium konnte er ein tolles Ergebnis einfahren. Nach einigen schwierigen Rennen haben er und das Team dieses Resultat wirklich verdient. Wir sind wieder an der Spitze und freuen uns natürlich schon auf das nächste Rennen.»

In der Gesamtwertung liegt der KTM-Pilot vor dem letzten Saisonrennen in Barcelona mit 144 Punkten auf Rang 7.

Ergebnisse Moto3 Sepang, Rennen (3. November):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 15 Runden in 33:03,671 min

2. Taiyo Furusato (J) Honda,+0,088 sec

3. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,411

4. Ivan Ortola (E), KTM, +0,996

5. Collin Veijer (NL), Husqvarna,+1,091

6. Joel Kelso (AUS), KTM, +1,225

7. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,496

8. Stefano Nepa (I), KTM,+7,244

9. Matteo Bertelle (I), Honda, +7,346

10. Luca Lunetta (I), Honda,+10,806

11. David Almansa (E), Honda, +10,904

12. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +16,019

13. Filippo Farioli (I), Honda, +20,545

14. Xabi Zurutuza (E), KTM, 20,793

15. Tatchakorn Buasri (TA), Honda, +21,001



Ferner

18. Noah Dettwiler (CH), KTM, +45,159

Moto3-WM-Stand nach 19 von 20 Rennen:

1. Alonso, 396 Punkte. 2. Holgado 236. 3. Veijer 236. 4. Ortola 217. 5. Munoz 162. 6. Fernandez 153. 7. Rueda 144 8. Piqueras 137. 9. Kelso 134. 10. Furusato 128. 11. Yamanaka 120. 11. 12. Lunetta 112. 13. Nepa 93. 14. Suzuki 88. 15. Roulstone 58. 25. Dettwiler 2.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 396 Punkte. 2. KTM 320. 4. Honda 284. 4. Husqvarna 263. 5. GASGAS 245.