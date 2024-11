Moto3-Rennen Sepang: Sieg Nummer 13 für David Alonso

Weltmeister David Alonso blieb auch in der Hitze von Malaysia unantastbar. Vor Furusato und Rueda fuhr der 18-Jährige zum sechsten Sieg in Folge. Noah Dettwiler nach Sturz auf Platz 18, Honda mit Dreifach-Motorschaden.

Trotz einer bereits in Japan gefallenen Titelentscheidung, machte sich auch in Sepang eine extrem motivierte Moto3-Meute für das vorletzte Rennen bereit. Um sich die Chance auf einen weiteren Rekord nicht entgehen zu lassen, war Weltmeister David Alonso in letzter Minute noch in die erste Startreihe neben Ivan Ortola und dem schnellsten Moto3-Piloten in Sepang – Adrian Fernandez gefahren.

Die beiden härtesten Kontrahenten im Match um den Vizetitel, Collin Veijer aus der deutschen Intact-GP-Mannschaft und Tech3-Ass Dani Holgado waren von den Positionen 8 und 11 in das Rennen über 15 Runden auf dem mit 5,54 km sehr langen Sepang-Circuit gegangen.

Einen sensationellen Start hatte der junge Spanier David Almansa gezeigt. Von Startplatz 9 kommend, bog der Honda-Pilot bereits an zweiter Stelle in die enge erste Rechstkurve ein. Dass es Spanien besonders ernst meinte, zeigte Dani Holgado, der ebenfalls weiter nach vorne gekommenen. Doch für den GASGAS-Frontmann entwickelt sich der Lauf zu einem frühen Drama. In der dritten Runde wurde Holgado in Kurve 13 weit nach außen gedrängt – die #96 stürzte und war aus dem Rennen.

Während David Almansa erstmals einen GP anführte, erwischte es Adrian Fernandez. Der von Startplatz 1 losgefahrene Leopard-Honda-Pilot musste sein Bike mit Motorschaden abstellen – Honda hatte erst für das Rennen in Malyasia eine frische Motorspezifikation eingeführt.

Nach vier Runden wurde Almansa an der Spitze abgelöst. Joel Kelson und Taiyo Furusato passierten den Rookie aus Spanien. Während auch die zweite Honda der Leopard-Mannschaft unter Angel Piqueras ihren Dienst quittierte, hatte sich der zwischenzeitlich aus den Top-10 verdrängte Weltmeister David Alonso bis an Position 3 gearbeitet. Auch Collin Veijer, der zu diesem Zeitpunkt punktgleich mit dem ausgefallenen Holgado war, hatte sich mit Teamkollege Suzuki an die Spitzengruppe gehängt.

Als noch vor Rennhalbzeit die dritte Honda, es erwischte Scott Odgen, den Geist aufgab, war die offizielle Einführung des frischen Honda-Antriebs gescheitert. Mit Beginn der zweiten Rennhälfte versuchte der Japaner Furusato dem Feld zu enteilen – doch es war wenig überraschend, dass CFMOTO-Pilot der den Honda-Asia-Youngster nicht entkommen lassen wollte. Furusato und Alonso im Doppel gelang es, eine kleine Lücke zu den Verfolgern mit Ortola, Kelso und Veijer aufzufahren.

Doch dank einem bissigen Ortola schmolz der Abstand in nur zwei Runden wieder auf zwei Zehntel zusammen. Drei Runden vor Schluss unterlief dem Führenden der erste Fehler. Der Japaner verpasste vor der letzten Kurven den Bremspunkt, ging weit und verlor zwei Plätze. Damit war der Weltmeister erneut in Führung. Mit den ebenfalls aufgekommenen KTM-Racern Yamanaka und Rueda waren es nicht weniger als sieben Fahrer, die binnen einer Sekunde Siegchancen hatten.

Alsono erkannte die Gefahr. In der vorletzten Runde zog der Kolumbianer nochmals an. Nur Furusato, der sich wieder Platz 2 geholt hatte, konnte folgen. Im letzten Umlauf sahen die Fans einen engen Zweikampf zwischen – den der Weltmeister für sich entschied. Die #80 schlug den Japaner am Zielstrich um nur 0,088 Sekunden.

Beeindruckend war das Finale von Ajo-Pilot Jose Antonio Rueda. Der Spanier fuhr durch die gesamte Verfolgergruppe aufs Podium. Ivan Ortola und Collin Veijer landeten auf den Plätzen 4 und 5.

Ein kurioses Rennen erlebte der Schweizer Noah Dettwiler. Der Rookie, der von ganz hinten gestartet war, kam am Renntag in Sepang zunächst besser klar. Zur Rennmitte hatte der KTM-Pilot noch Anschluss zu den Punkterängen, lag nur 10 Sekunden hinter der Spitze. Dann klappte Dettwiler in Kurve 9 das Vorderrad ein. Der 19-Jährige rappelte sich wieder auf und wurde in dem Lauf mit den zahlreichen Ausfällen 18.

David Alonso, der seine Auslaufrunde mit der Valencia-Fahne seines Teams fuhr, schnappte sich mit dem 13. Erfolg den nächsten Rekord. Es war der sechste Sieg in Folge.

Intact-GP-Ass Collin Veijer liegt nach Platz 5 vor dem letzten Rennen nun punktgleich mit Dani Holgado auf Rang 2 der WM-Tabelle.

Ergebnisse Moto3 Sepang, Rennen (3. November):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 15 Runden in 33:03,671 min

2. Taiyo Furusato (J) Honda,+0,088 sec

3. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,411

4. Ivan Ortola (E), KTM, +0,996

5. Collin Veijer (NL), Husqvarna,+1,091

6. Joel Kelso (AUS), KTM, +1,225

7. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,496

8. Stefano Nepa (I), KTM,+7,244

9. Matteo Bertelle (I), Honda, +7,346

10. Luca Lunetta (I), Honda,+10,806

11. David Almansa (E), Honda, +10,904

12. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +16,019

13. Filippo Farioli (I), Honda, +20,545

14. Xabi Zurutuza (E), KTM, 20,793

15. Tatchakorn Buasri (TA), Honda, +21,001



Ferner

18. Noah Dettwiler (CH), KTM, +45,159

Moto3-WM-Stand nach 19 von 20 Rennen:

1. Alonso, 396 Punkte. 2. Holgado 236. 3. Veijer 236. 4. Ortola 217. 5. Munoz 162. 6. Fernandez 153. 7. Rueda 144 8. Piqueras 137. 9. Kelso 134. 10. Furusato 128. 11. Yamanaka 120. 11. 12. Lunetta 112. 13. Nepa 93. 14. Suzuki 88. 15. Roulstone 58. 25. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 396 Punkte. 2. KTM 320. 4. Honda 284. 4. Husqvarna 263. 5. GASGAS 245.