Moto3-Zeittraining 1: Holgado Erster, Alonso nur 14.

Im ersten Zeittraining der Moto3 in Barcelona sorgte Daniel Holgado für die Bestzeit. Dahinter folgten David Munoz und Angel Piqueras. Weltmeister David Alonso wurde nur 14.

In den Zeittrainings der Moto3 geht es um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag: Die ersten 14 der 26 Teilnehmer in der kombinierten Liste aus Zeittraining 1 und 2 sind direkt qualifiziert. Den verbleibenden Fahrern bleibt eine zusätzliche Chance am Samstagnachmittag im Q1, aus dem die Top-4 noch ins Q2 einziehen.

Im freien Training am Freitagmorgen konnte Rookie Angel Piqueras (Honda) mit 1:47,281 min die Bestzeit erzielen. Dahinter platzierten sich David Munoz (KTM) und Weltmeister David Alonso (CFMOTO) auf den Rängen 2 und 3.

Das erste Zeittraining am Freitagnachmittag über 35 Minuten ging bei kühlen 16 Grad Celsius Lufttemperatur und bewölkten Bedingungen über die Bühne.

Nach fünf Minuten setzten sich die beiden Leopard-Honda-Piloten Adrian Fernandez (1:47,857) und Angel Piqueras (1:48,040) an die Spitze. Die Zeiten waren noch sehr langsam, aufgrund der kühlen Temperaturen bot die Strecke noch weniger Grip als sonst. Den Streckenrekord in der Moto3-Klasse stellte David Alonso im Mai dieses Jahres mit 1:46,111 min auf.

Einige Minuten später schraubte der Japaner Ryusei Yamanaka die Bestzeit auf 1:47,415 min herunter. Nach zwölf Minuten setzte sich Intact-GP-Pilot Collin Veijer mit 1:47,381 min an die Spitze. Der Niederländer kann in Barcelona noch den Vizetitel holen, auch Platz 2 in der Teamwertung ist für sein deutsches Team noch möglich.

Die Top-5 zur Halbzeit der Session: Veijer, Yamanaka, Piqueras, Nepa und Rueda.

14 Minuten vor dem Ende stürzte Veijers Teamkollege Tatsuki Suzuki in Kurve 2. Er blieb unverletzt und sprintete in seine Box zurück. Alonso war zu diesem Zeitpunkt auf Platz 9 zu finden.

Als die letzten sieben Minuten anbrachen, starteten alle nochmal eine Schlussattacke. Veijer verbesserte seine Zeit auf 1:47,338 min. Danach ging es drunter und drüber: Munoz setzte sich mit 1:46,649 min an die Spitze. Auch Holgado, Kelso und Rueda blieben unter 1:47 min. Zwei Minten vor dem Ende fuhr GASGAS-Pilot Holgado mit 1:46,568 min eine neue Bestzeit. Auch Veijer, Piqueras und Fernandez blieben unter 1:47 min.

An die Zeit von Holgado kam niemand mehr heran. David Munoz, Angel Piqueras, Joel Kelso und Collin Veijer komplettierten die Top-5. Weltmeister David Alonso belegte nur den 14. Rang, Noah Dettwiler wurde 25.

Ergebnisse Moto3 Barcelona, Zeittraining 1 (15. November):

1. Daniel Holgado (E), GASGAS, 1:46,568 min

2. David Muñoz (E), KTM, +0,081 sec

3. Angel Piqueras (E), Honda, +0,174

4. Joel Kelso (AUS), KTM, 0,242

5. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,287

6. Adrián Fernández (E), Honda, +0,338

7. José Antonio Rueda (E), KTM, 0,351

8. Scott Ogden (GB), Honda, 0,388

9. Stefano Nepa (I), KTM, 0,426

10. David Almansa (E), Honda, +0,464

11. Ryusei Yamanaka (J), KTM, 0,523

12. Matteo Bertelle (I), Honda, +0,565

13. Ivan Ortola (E), KTM, +0,644

14. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,672



Ferner:

25. Noah Dettwiler (CH), KTM, +1,983